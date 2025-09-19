UPI vs Card: भारत के करोड़पति UPI या कार्ड से करते हैं पेमेंट? सर्वे में हुआ खुलासा

Card vs UPI Preference: देशभर में लोग तेजी से कैशलेस इकोनॉमी को अपना रहे हैं। देश में हर तबके के लोग यूपीआई पेमेंट की तरफ रुख कर रहे हैं। ये पेमेंट करने का सबसे सिंपल और फास्ट तरीका है। ऑनलाइन पेमेंट के साथ ही लोगों को कार्ड पेमेंट का शौक भी होता है। हालांकि, कार्ड शहरी लोगों द्वारा ज्यादा इस्तमाल किया जाता है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अमीरों की पहली पसंद यूपीआई है या कार्ड? चलिए विस्तार से जानते हैं।
शहरी इलाकों में कार्ड और UPI दोनों तरह के पेमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन, अगर आप सोच रहे हैं कि अमीर पेमेंट करने के लिए कार्ड का ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो ऐसा नहीं है। मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारत में अमीर लोगों के लिए भुगतान का पसंदीदा तरीका बन गया है। ये नकदी और कार्ड से काफी आगे है।
सर्वे में पता चला कि यूपीआई अमीरों का पसंदीदा माध्यम है, इसके बाद 18 प्रतिशत ने कैश, 16 प्रतिशत ने आरटीजीएस/एनईएफटी ट्रांसफर और 14 प्रतिशत ने कार्ड को अपना पसंदीदा माध्यम बताया।
रिपोर्ट केअनुसार, 0.31 प्रतिशत भारतीय परिवारों या 8.71 लाख परिवारों की कुल संपत्ति 8.5 करोड़ रुपये या 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई भारत की करोड़पति राजधानी है, जहां 1.42 लाख करोड़पति परिवार हैं, इसके बाद नई दिल्ली में 68,200 और बेंगलुरु में 31,600 करोड़पति परिवार हैं। राज्यों में महाराष्ट्र 1,78,600 करोड़पति परिवारों के साथ सबसे आगे है।