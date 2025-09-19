Patrika LogoSwitch to English

UPI vs Card: भारत के करोड़पति UPI या कार्ड से करते हैं पेमेंट? सर्वे में हुआ खुलासा

UPI vs Card Usage By Rich Indians: डिजिटल इंडिया की रफ्तार ने देश के हर तबके को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। आम आदमी से लेकर करोड़पति तक। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत के अमीर लोग पेमेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं?

भारत

Anamika Mishra

Sep 19, 2025

How millionaires in India pay, Millionaire payment habits India, UPI vs card usage by rich Indians, Digital payment trends among Indian millionaires, Do rich people use UPI in India,
भारत के करोड़पतियों की पहली पसंद - UPI या कार्ड! (Image Source: Chatgpt)

Card vs UPI Preference: देशभर में लोग तेजी से कैशलेस इकोनॉमी को अपना रहे हैं। देश में हर तबके के लोग यूपीआई पेमेंट की तरफ रुख कर रहे हैं। ये पेमेंट करने का सबसे सिंपल और फास्ट तरीका है। ऑनलाइन पेमेंट के साथ ही लोगों को कार्ड पेमेंट का शौक भी होता है। हालांकि, कार्ड शहरी लोगों द्वारा ज्यादा इस्तमाल किया जाता है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अमीरों की पहली पसंद यूपीआई है या कार्ड? चलिए विस्तार से जानते हैं।

अमीरों की पहली पसंद कार्ड या UPI (First Choice Of Rich Card or UPI)

शहरी इलाकों में कार्ड और UPI दोनों तरह के पेमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन, अगर आप सोच रहे हैं कि अमीर पेमेंट करने के लिए कार्ड का ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो ऐसा नहीं है। मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारत में अमीर लोगों के लिए भुगतान का पसंदीदा तरीका बन गया है। ये नकदी और कार्ड से काफी आगे है।

कितने प्रतिशत अमीर करते हैं कैश पेमेंट (What Percentage Of The Rich Make Cash Payments)

सर्वे में पता चला कि यूपीआई अमीरों का पसंदीदा माध्यम है, इसके बाद 18 प्रतिशत ने कैश, 16 प्रतिशत ने आरटीजीएस/एनईएफटी ट्रांसफर और 14 प्रतिशत ने कार्ड को अपना पसंदीदा माध्यम बताया।

अमीरों के UPI इस्तेमाल की वजह (Reasons For Rich To Use UPI)

  • तेजी और सुविधा, QR कोड स्कैन करो और तुरंत पेमेंट
  • सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन
  • कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं
  • बिल, यूटिलिटी, इन्वेस्टमेंट जैसी सर्विसेज भी UPI पर उपलब्ध

किस शहर में कितने करोड़पति परिवार है? (Number Of Millionaire Families Are There in Which City)

रिपोर्ट केअनुसार, 0.31 प्रतिशत भारतीय परिवारों या 8.71 लाख परिवारों की कुल संपत्ति 8.5 करोड़ रुपये या 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई भारत की करोड़पति राजधानी है, जहां 1.42 लाख करोड़पति परिवार हैं, इसके बाद नई दिल्ली में 68,200 और बेंगलुरु में 31,600 करोड़पति परिवार हैं। राज्यों में महाराष्ट्र 1,78,600 करोड़पति परिवारों के साथ सबसे आगे है।

