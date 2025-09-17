Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Gemini Nano Banana AI: एआई या जासूस! क्या कपड़ों के आर-पार झांक सकती है टेक्नोलॉजी? वायरल वीडियो में हुआ बड़ा खुलासा

Viral Saree Trend: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानों की प्राइवेसी के लिए खतरा बन चुकी है? हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि Google Gemini Nano आधारित AI अब कपड़ों के आर-पार देख सकता है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 17, 2025

Gemini Nano Banana AI, AI that sees through clothes, Google Gemini Nano controversy, Banana AI viral video,
क्या कपड़ों के आर-पार झांक सकता है AI? (Image Source: Gemini AI)

Google Gemini Nano controversy: आजकल सोशल मीडिया पर Google Gemini का AI Saree Trend तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्रेंड में लोग अपनी फोटो को एआई की मदद से अलग-अलग तरह से बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। लेकिन, हाल ही में एक लड़की के वायरल वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है। लड़की ने बताया कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसने भी अपनी फोटो बनाई। लेकिन, फोटो देखकर वो चौंक गई। लड़की ने बताया कि फोटो में ऐसी डिटेल थी जो पहली तस्वीर में दिखाई नहीं दे रही थी।

वायरल वीडियो में चौंकाने वाला दावा (Shocking Claim In Viral Video)

वीडियो में महिला ने बताया कि उन्होंने अपनी फोटो अपलोड की। फोटो में उन्होंने फुल स्लीव्स की कुर्ती पहनी हुई थी और कंधा पूरी तरह ढका था। इसके बाद जब उन्होंने फोटो देखी तो उसमें उनके शरीर के उस हिस्से पर तिल दिखा, जो अपलोड की गई तस्वीर में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा था। उन्होंने बताया कि ये उनकेलिए बेहद डरावना और अजीब था। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जेमिनी को इस बात की जानकारी कैसे हुई?

ये भी पढ़ें

iOS 26 अपडेट के बाद आपके भी iPhone की तेजी से खत्म हो रही बैटरी? Apple ने बताई वजह
टेक्नोलॉजी
iOS 26 Update Problems

लड़की ने दी चेतावनी (Warning)

लड़की ने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर कर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि सावधानी बरतें और सोच-समझकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया या AI प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करें।

फोटो बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान (Keep These Things In Mind While Making Photos)

  • बैकग्राउंड में पर्सनल आइटम्स न हों
  • डार्क मोड, AI फिल्टर या Remove Clothes जैसे टूल्स से बचें
  • प्रोफाइल प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें
  • Reverse Image Search से जांच करें
  • अजनबियों से चैट या DMs में हाई-रेजोलूशन इमेज शेयर न करें
  • फुल लोकेशन डिटेल्स शेयर न करें

ये भी पढ़ें

कैश की टेंशन होगी खत्म, मोबाइल से ही निकाल सकेंगे पैसे, जान लीजिए UPI से कैसे निकाल सकते हैं कैश
टेक्नोलॉजी
UPI

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Sept 2025 04:51 pm

Hindi News / Technology / Gemini Nano Banana AI: एआई या जासूस! क्या कपड़ों के आर-पार झांक सकती है टेक्नोलॉजी? वायरल वीडियो में हुआ बड़ा खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.