Gemini Nano Banana AI: एआई या जासूस! क्या कपड़ों के आर-पार झांक सकती है टेक्नोलॉजी? वायरल वीडियो में हुआ बड़ा खुलासा

Google Gemini Nano controversy: आजकल सोशल मीडिया पर Google Gemini का AI Saree Trend तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्रेंड में लोग अपनी फोटो को एआई की मदद से अलग-अलग तरह से बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। लेकिन, हाल ही में एक लड़की के वायरल वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है। लड़की ने बताया कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसने भी अपनी फोटो बनाई। लेकिन, फोटो देखकर वो चौंक गई। लड़की ने बताया कि फोटो में ऐसी डिटेल थी जो पहली तस्वीर में दिखाई नहीं दे रही थी।
वीडियो में महिला ने बताया कि उन्होंने अपनी फोटो अपलोड की। फोटो में उन्होंने फुल स्लीव्स की कुर्ती पहनी हुई थी और कंधा पूरी तरह ढका था। इसके बाद जब उन्होंने फोटो देखी तो उसमें उनके शरीर के उस हिस्से पर तिल दिखा, जो अपलोड की गई तस्वीर में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा था। उन्होंने बताया कि ये उनकेलिए बेहद डरावना और अजीब था। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जेमिनी को इस बात की जानकारी कैसे हुई?
लड़की ने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर कर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि सावधानी बरतें और सोच-समझकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया या AI प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करें।