Gemini Nano Banana AI: एआई या जासूस! क्या कपड़ों के आर-पार झांक सकती है टेक्नोलॉजी? वायरल वीडियो में हुआ बड़ा खुलासा

Google Gemini Nano controversy: आजकल सोशल मीडिया पर Google Gemini का AI Saree Trend तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्रेंड में लोग अपनी फोटो को एआई की मदद से अलग-अलग तरह से बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। लेकिन, हाल ही में एक लड़की के वायरल वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है। लड़की ने बताया कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसने भी अपनी फोटो बनाई। लेकिन, फोटो देखकर वो चौंक गई। लड़की ने बताया कि फोटो में ऐसी डिटेल थी जो पहली तस्वीर में दिखाई नहीं दे रही थी।