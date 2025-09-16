कैश की टेंशन होगी खत्म, मोबाइल से ही निकाल सकेंगे पैसे, जान लीजिए UPI से कैसे निकाल सकते हैं कैश

UPI: कैश की जरुरत पड़ने पर लोग ATM की ओर अपना रुख करते हैं। बैंक जाए बिना कैश एटीएम मशीन से ही निकाला जा सकता है। लेकिन आने वाले समय में यह तस्वीर बदल सकती है। देश में अब ऐसा सिस्टम बनने जा रहा है, जिसके तहत बिना एटीएम जाए भी लोग अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से कैश निकाल पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक National Payments Corporation of India (NPCI) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से मंजूरी मांगी है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए देशभर के 20 लाख से ज्यादा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) आउटलेट्स पर नकद निकासी की सुविधा शुरू की जा सके।