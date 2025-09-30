Patrika LogoSwitch to English

IRCTC का भूल गए हैं पासवर्ड, लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, इन टिप्स को आजमाकर देखें

Forgot IRCTC Password: आईआरसीटीसी पासवर्ड भूल गए हैं? जानें कैसे कुछ आसान स्टेप्स में नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं और बिना परेशानी फिर से अपने IRCTC अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 30, 2025

Forgot IRCTC Password

Forgot IRCTC Password (Image: IRCTC Website)

Forgot IRCTC Password: आईआरसीटीसी रेलवे टिकट बुक करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट है। अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो लॉगिन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। IRCTC में पासवर्ड रीसेट करने का आसान तरीका मौजूद है। बस कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे और आप फिर से टिकट बुक कर सकेंगे। चलिए जानते हैं पासवर्ड फॉरगेट करने का आसान तरीका।

IRCTC वेबसाइट पर पर जाएं

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर www.irctc.co.in खोलें। यहां आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन पेज पर 'Forgot Password' लिखा हुआ लिंक दिखेगा। उस पर क्लिक करें।

ईमेल या मोबाइल से पक्की करें पहचान

  • 'Forgot Password' पर क्लिक करने के बाद आपसे यूजरनेम या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मांगी जाएगी।
  • अगर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट किया है तो उसका जवाब देना होगा।
  • अगर आपको जवाब याद नहीं है तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। उस OTP को बॉक्स में डालना होगा।

IRCTC Password Forgot Link

नया पासवर्ड सेट करें

  • जब आपकी पहचान सही साबित हो जाएगी तो आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलेगा।
  • नया पासवर्ड ऐसा रखें जिसमें अक्षर (A-Z), अंक (0-9) और कोई खास चिन्ह (@, #, $) शामिल हों। इससे पासवर्ड मजबूत बनेगा।
  • दो बार पासवर्ड डालकर 'Submit' पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल या ईमेल पर मैसेज आएगा कि पासवर्ड बदल गया है।

दोबारा लॉगिन करें

अब वापस लॉगिन पेज पर जाएं और अपना यूजरनेम व नया पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। सब सही हुआ तो आपका अकाउंट फिर से चलने लगेगा।

ध्यान रखने वाली बातें

  • अपना मोबाइल नंबर और ईमेल हमेशा अपडेट रखें।
  • पासवर्ड आसान जैसे '123456' या 'Password' न रखें।
  • अगर फिर भी दिक्कत आए तो IRCTC की कस्टमर केयर हेल्पलाइन से मदद लें।

WhatsApp की मुसीबत बढ़ाने आ गया Arattai App, भारत ने लॉन्च किया अपना मैसेजिंग ऐप
टेक्नोलॉजी

Published on:

30 Sept 2025 02:55 pm

Hindi News / Technology / IRCTC का भूल गए हैं पासवर्ड, लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, इन टिप्स को आजमाकर देखें

