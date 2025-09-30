IRCTC का भूल गए हैं पासवर्ड, लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, इन टिप्स को आजमाकर देखें

Forgot IRCTC Password: आईआरसीटीसी रेलवे टिकट बुक करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट है। अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो लॉगिन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। IRCTC में पासवर्ड रीसेट करने का आसान तरीका मौजूद है। बस कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे और आप फिर से टिकट बुक कर सकेंगे। चलिए जानते हैं पासवर्ड फॉरगेट करने का आसान तरीका।