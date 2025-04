Ghibli इमेज फीचर ने उड़ाई OpenAI की नींद, CEO बोले; ‘थोड़ा धीरे चलिए, हमारी टीम को भी सोने की जरूरत है!’

कैसे हुआ Ghibli इमेज फीचर वायरल? OpenAI ने हाल ही में अपने लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल ChatGPT 4o को पेश किया। इसमें एक खास फीचर जोड़ा गया, जो यूजर्स को अपनी तस्वीरें स्टूडियो Ghibli की आइकॉनिक एनीमेशन स्टाइल में बदलने का मौका देता है। लॉन्च के तुरंत बाद यह फीचर इतना वायरल हो गया कि लोग बड़ी संख्या में इसे आजमाने लगे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आम यूजर्स से लेकर सेलेब्रिटी तक, हर कोई अपनी Ghibli स्टाइल इमेज शेयर कर रहा है। इस जबरदस्त ट्रेंड के चलते OpenAI के सर्वर पर भारी दबाव पड़ा, जिससे CEO Sam Altman को X (पहले Twitter) पर पोस्ट करके कहना पड़ा – “थोड़ा धीरे चलिए, हमारी टीम को भी सोने की जरूरत है!”

ChatGPT वेबसाइट या ऐप खोलें। चैटबॉक्स में Plus आइकन (‘+’) पर क्लिक करें और अपनी फोटो अपलोड करें। प्रांप्ट बॉक्स में टाइप करें – “Ghiblify this” या “Turn this image into Studio Ghibli theme”

कुछ सेकंड में आपकी इमेज Ghibli स्टाइल में तैयार हो जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस फोटो को सोशल मीडिया या प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, कई यूजर्स को यह भी देखने को मिला कि एक इमेज बनाने के बाद Plus आइकन 24 घंटे के लिए डिसेबल हो जाता है और फिर से इस्तेमाल करने के लिए ChatGPT Plus सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है।

ये भी पढ़ें- सोशल मीडिया पर Ghibli इमेज का जादू, फ्री में आप भी ऐसे बनाएं अपनी खुद की पिक्चर Ghibli स्टूडियो क्यों है इतना खास? स्टूडियो Ghibli को 1985 में स्थापित किया गया था और यह अपनी बेहतरीन हैंड-ड्रॉउन एनीमेशन फिल्मों के लिए मशहूर है। My Neighbor Totoro, Spirited Away, Princess Mononoke जैसी फिल्मों ने इसे दुनियाभर में पॉपुलर बनाया। इनकी खास विजुअल स्टाइल और कहानी कहने का अनोखा अंदाज लोगों को अब भी आकर्षित करता है। यही वजह है कि जब OpenAI का Ghibli इमेज फीचर आया, तो यह तेजी से वायरल हो गया। स्टूडियो Ghibli को 1985 में स्थापित किया गया था और यह अपनी बेहतरीन हैंड-ड्रॉउन एनीमेशन फिल्मों के लिए मशहूर है। My Neighbor Totoro, Spirited Away, Princess Mononoke जैसी फिल्मों ने इसे दुनियाभर में पॉपुलर बनाया। इनकी खास विजुअल स्टाइल और कहानी कहने का अनोखा अंदाज लोगों को अब भी आकर्षित करता है। यही वजह है कि जब OpenAI का Ghibli इमेज फीचर आया, तो यह तेजी से वायरल हो गया।