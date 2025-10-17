Google Diwali Offer: 11 रुपये में गूगल दे रहा है ये बड़ा ऑफर, जानिए इससे क्या मिल सकते हैं फायदे

Google One Diwali Offer (Image: Pexels)
Google Diwali Offer: गूगल ने अपने यूजर्स के लिए एक शानदार तोहफे की पेशकश की है। कंपनी ने Google One सब्सक्रिप्शन पर स्पेशल दिवाली ऑफर का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को पहले 3 महीने के लिए सिर्फ 11 रुपये में क्लाउड स्टोरेज दिया जा रहा है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है इसलिए अगर आप अपने गूगल अकाउंट की स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका हो सकता है।
गूगल वन एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जिसके जरिए यूजर्स अपनी फाइल्स, फोटो, वीडियो और डाक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं। इस दिवाली पर गूगल ने स्टोरेज सर्विस पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर पेश किया है।
यूजर्स को पहले तीन महीने के लिए सिर्फ 11 रुपये में गूगल वन के किसी भी क्लाउड स्टोरेज प्लान का फायदा मिल सकता है। तीन महीने पूरे होने के बाद, सब्सक्रिप्शन अपने सामान्य रेट पर ऑटो-रिन्यू हो जाएगा।
गूगल वन चार अलग-अलग प्लान्स ऑफर करता है। जिसमें लाइट (30GB), बेसिक (100GB), स्टैंडर्ड (200GB) और प्रीमियम (2TB) शामिल हैं। हर यूजर अपनी जरूरत और डिवाइस यूसेज के हिसाब से इन प्लान्स में से किसी को भी ऑप्शन का चुनाव कर सकता है।
गूगल ने सिर्फ मंथली नहीं बल्कि एनुअल सब्सक्रिप्शन पर भी कीमतें घटाई हैं। अब आप कम दाम में ज्यादा स्टोरेज का फायदा उठाया जा सकता है। ऑफर 31 अक्टूबर 2025 तक वैलिड रहेगा, यानी नए और पुराने दोनों यूजर्स इस दिवाली ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।
Google One के इस ऑफर को क्लेम करना बेहद आसान है। आपको अपने Google One App या Website पर लॉगिन करना है, फिर Storage Upgrade Page पर जाकर अपनी पसंद के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं। डिस्काउंट पहले से ही अपने आप लागु हो जाएगा। इसके लिए पेमेंट का भुगतान UPI या कार्ड से कर सकते हैं।
|प्लान
|स्टोरेज
|पहले 3 महीने (ऑफर प्राइस)
|तीन महीने बाद मासिक कीमत
|वार्षिक कीमत (ऑफर के बाद)
|सामान्य वार्षिक कीमत
|Lite
|30GB
|11 रुपये
|59 रुपये/माह
|479 रुपये
|708 रुपये
|Basic
|100GB
|11 रुपये
|130 रुपये/माह
|1000 रुपये
|1560 रुपये
|Standard
|200GB
|11 रुपये
|210 रुपये/माह
|1600 रुपये
|2520 रुपये
|Premium
|2TB
|11 रुपये
|650 रुपये/माह
|-
|-
