Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Google Diwali Offer: 11 रुपये में गूगल दे रहा है ये बड़ा ऑफर, जानिए इससे क्या मिल सकते हैं फायदे

Google Diwali Offer: गूगल का यह दिवाली ऑफर उन यूजर्स के लिए एक शानदार मौका है जो अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, डिटेल के लिए पढ़ें पूरी खबर।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 17, 2025

Google One Diwali Offer

Google One Diwali Offer (Image: Pexels)

Google Diwali Offer: गूगल ने अपने यूजर्स के लिए एक शानदार तोहफे की पेशकश की है। कंपनी ने Google One सब्सक्रिप्शन पर स्पेशल दिवाली ऑफर का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को पहले 3 महीने के लिए सिर्फ 11 रुपये में क्लाउड स्टोरेज दिया जा रहा है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है इसलिए अगर आप अपने गूगल अकाउंट की स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका हो सकता है।

Google One Diwali Offer क्या है?

गूगल वन एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जिसके जरिए यूजर्स अपनी फाइल्स, फोटो, वीडियो और डाक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं। इस दिवाली पर गूगल ने स्टोरेज सर्विस पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर पेश किया है।

यूजर्स को पहले तीन महीने के लिए सिर्फ 11 रुपये में गूगल वन के किसी भी क्लाउड स्टोरेज प्लान का फायदा मिल सकता है। तीन महीने पूरे होने के बाद, सब्सक्रिप्शन अपने सामान्य रेट पर ऑटो-रिन्यू हो जाएगा।

Google One ऑफर करता है ये चार प्लान

गूगल वन चार अलग-अलग प्लान्स ऑफर करता है। जिसमें लाइट (30GB), बेसिक (100GB), स्टैंडर्ड (200GB) और प्रीमियम (2TB) शामिल हैं। हर यूजर अपनी जरूरत और डिवाइस यूसेज के हिसाब से इन प्लान्स में से किसी को भी ऑप्शन का चुनाव कर सकता है।

एनुअल प्लान पर भी डिस्काउंट

गूगल ने सिर्फ मंथली नहीं बल्कि एनुअल सब्सक्रिप्शन पर भी कीमतें घटाई हैं। अब आप कम दाम में ज्यादा स्टोरेज का फायदा उठाया जा सकता है। ऑफर 31 अक्टूबर 2025 तक वैलिड रहेगा, यानी नए और पुराने दोनों यूजर्स इस दिवाली ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।

Google One Diwali Offer को क्लेम कैसे करें?

Google One के इस ऑफर को क्लेम करना बेहद आसान है। आपको अपने Google One App या Website पर लॉगिन करना है, फिर Storage Upgrade Page पर जाकर अपनी पसंद के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं। डिस्काउंट पहले से ही अपने आप लागु हो जाएगा। इसके लिए पेमेंट का भुगतान UPI या कार्ड से कर सकते हैं।

प्लानस्टोरेजपहले 3 महीने (ऑफर प्राइस)तीन महीने बाद मासिक कीमतवार्षिक कीमत (ऑफर के बाद)सामान्य वार्षिक कीमत
Lite30GB11 रुपये59 रुपये/माह479 रुपये708 रुपये
Basic100GB11 रुपये130 रुपये/माह1000 रुपये1560 रुपये
Standard200GB11 रुपये210 रुपये/माह1600 रुपये2520 रुपये
Premium2TB11 रुपये650 रुपये/माह--

ये भी पढ़ें

कहीं नकली ना निकल जाए ग्रीन पटाखा! QR कोड स्कैन करके जानें असली है या नकली
टेक्नोलॉजी
Green Patake QR Code

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

17 Oct 2025 06:54 pm

Hindi News / Technology / Google Diwali Offer: 11 रुपये में गूगल दे रहा है ये बड़ा ऑफर, जानिए इससे क्या मिल सकते हैं फायदे

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

अब EPFO से पैसा निकालना हुआ बेहद आसान, घर बैठे ऐसे कर सकते हैं विड्रॉल

EPF Withdrawal
टेक्नोलॉजी

दुबई में अब एआई रखेगा ट्रैफिक पर नज़र

Traffic in Dubai
विदेश

डिजिटल युग में क्या होगा बच्चों का भविष्य? जानिए प्रिंसेस केट ने स्क्रीन टाइम और डिसकनेक्शन पर क्या दी चेतावनी

Princess Kate Digital Connection Warning
टेक्नोलॉजी

Diwali 2025: इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के लिए Google Gemini से ऐसे बनाएं शानदार डीपी और स्टेटस, यूज करें ये प्रॉम्प्ट्स

Google Gemini Prompts For Diwali
टेक्नोलॉजी

कहीं नकली ना निकल जाए ग्रीन पटाखा! QR कोड स्कैन करके जानें असली है या नकली

Green Patake QR Code
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.