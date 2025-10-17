Google Diwali Offer: 11 रुपये में गूगल दे रहा है ये बड़ा ऑफर, जानिए इससे क्या मिल सकते हैं फायदे

Google Diwali Offer: गूगल ने अपने यूजर्स के लिए एक शानदार तोहफे की पेशकश की है। कंपनी ने Google One सब्सक्रिप्शन पर स्पेशल दिवाली ऑफर का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को पहले 3 महीने के लिए सिर्फ 11 रुपये में क्लाउड स्टोरेज दिया जा रहा है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है इसलिए अगर आप अपने गूगल अकाउंट की स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका हो सकता है।