कहीं नकली ना निकल जाए ग्रीन पटाखा! QR कोड स्कैन करके जानें असली है या नकली

Green Patake QR Code: दिवाली नजदीक है और बाजारों में पटाखों की बिक्री जोरों पर है। लेकिन इस बार सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों (Green Crackers) के इस्तेमाल पर खास जोर दिया है। ये पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण के लिए बेहतर माने जाते हैं। दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की अनुमति दी गई है। लेकिन सवाल यह है असली ग्रीन पटाखे कैसे पहचानें और अगर गलती से नॉन-ग्रीन पटाखा खरीद या फोड़ लिया तो क्या हो सकता है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी।