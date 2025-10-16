Green crackers : कहीं ये ग्रीन पटाखे भी ‘जहर’ से भरे तो नहीं! इन्हें फोड़ना कितना सही, जानिए पूरा सच

Green crackers Good or Bad : दिवाली के आते ही पटाखों को लेकर बहस छिड़ जाती है। हां, ये सच है कि खतरनाक बारूद से भरे पटाखों से प्रदूषण फैलता है और सांस, कान से संबंधित बीमारी भी होती है। इसलिए, भारत सरकार ने ग्रीन पटाखों को लेकर कदम उठाया है। फिर भी दिवाली (Diwali 2025) पर सिंथेटिक पटाखे (जहरीले) बिक रहे हैं, ग्रीन पटाखों (Green Patake) के नाम पर भी गलत चीजें बेची जा रही हैं…। ऐसे में सही ग्रीन पटाखों को चेक करने के बारे में जानना जरूरी है, साथ ही क्या ग्रीन पटाखे पूरी तरह हेल्थ के लिए सुरक्षित हैं… चलिए, इसके बारे में भी जान लें।