इस दीवाली सिर्फ घर नहीं, फोन को भी करें क्लीन; फोन हो जाएगा फास्ट और सिक्योर

Smartphone Security Tips (Image: Pexels)
Smartphone Security Tips: दीवाली का त्योहार नजदीक है और हर घर में सफाई का दौर शुरू हो चुका है। लोग घर, ऑफिस और गाड़ियों को चमकाने में जुटे हैं लेकिन इस बार सफाई में अपने स्मार्टफोन को भी शामिल करें। क्योंकि फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल लाइफ का अहम हिस्सा है। फोन की 'डिजिटल सफाई' उतनी ही जरूरी है जितनी घर की, क्योंकि इससे न केवल स्पीड और बैटरी लाइफ बेहतर होती है बल्कि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी मजबूत होती है।
हम में से कई लोग ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जिन्हें बाद में कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जिससे डेटा और बैटरी दोनों खर्च होते हैं। इस दीवाली ऐसे सभी बेकार ऐप्स को हटाएं ताकि फोन की परफॉर्मेंस बेहतर हो और स्टोरेज स्पेस भी बढ़े।
समय के साथ फोन की मेमोरी फोटो, वीडियो, डाउनलोड्स और डुप्लीकेट फाइल्स से भर जाती है। पुरानी फाइलें, स्क्रीनशॉट्स और गैर-जरूरी डॉक्यूमेंट्स डिलीट करें। जरूरी डेटा का बैकअप Google Drive या iCloud पर लें और फोन की इंटरनल स्टोरेज खाली करें। इससे फोन तेज चलेगा और लैग कम होगा।
फोन और ऐप्स के अपडेट्स सिर्फ नए फीचर्स के लिए नहीं होते बल्कि इनमें सिक्योरिटी पैच भी शामिल होते हैं। अगर आपने लंबे समय से फोन अपडेट नहीं किया है तो अब जरूर करें। नया अपडेट आपके डिवाइस को वायरस, मालवेयर और साइबर अटैक से बचाता है।
दीवाली नई शुरुआत का समय है इसलिए इस मौके पर अपने सोशल मीडिया, ईमेल और बैंकिंग ऐप्स के पासवर्ड बदलें। साथ ही 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करें ताकि कोई अनजान व्यक्ति आपके अकाउंट तक पहुंच न पाए। यह छोटा सा कदम आपकी डिजिटल सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ा देता है।
ब्राउजर, यूट्यूब और सोशल मीडिया ऐप्स में जमा कैश और कुकीज फोन की स्पीड को धीमा कर देते हैं। इसके अलावा ये फाइलें आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी को भी खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए इन्हें नियमित रूप से क्लियर करते रहें। फोन की सेटिंग्स में जाकर Storage → Cached Data ऑप्शन से इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है।
कई बार पुराने चैट, डाउनलोड किए गए मीडिया फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स फोन की स्टोरेज को अनावश्यक रूप से भर देते हैं।
एक बार इनकी जांच करें और जो जरूरी न हों उन्हें डिलीट करें।
साथ ही किसी अच्छे एंटीवायरस ऐप से फोन को स्कैन करें ताकि कोई छिपा हुआ खतरा न रह जाए।
आप जैसे अपने घर को सजाते हैं वैसे ही इस दीवाली अपने फोन को भी थोड़ा व्यवस्थित करें। होम स्क्रीन पर जरूरी ऐप्स रखें और बाकी को फोल्डर में व्यवस्थित करें। फोन क्लीन करने से न केवल स्पीड बढ़ेगी, बल्कि बैटरी लाइफ और सिक्योरिटी दोनों बेहतर होंगी।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग