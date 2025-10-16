इस दीवाली सिर्फ घर नहीं, फोन को भी करें क्लीन; फोन हो जाएगा फास्ट और सिक्योर

Smartphone Security Tips: दीवाली का त्योहार नजदीक है और हर घर में सफाई का दौर शुरू हो चुका है। लोग घर, ऑफिस और गाड़ियों को चमकाने में जुटे हैं लेकिन इस बार सफाई में अपने स्मार्टफोन को भी शामिल करें। क्योंकि फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल लाइफ का अहम हिस्सा है। फोन की 'डिजिटल सफाई' उतनी ही जरूरी है जितनी घर की, क्योंकि इससे न केवल स्पीड और बैटरी लाइफ बेहतर होती है बल्कि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी मजबूत होती है।