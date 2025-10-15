Instagram पर अब नहीं दिखेगा 18+ कंटेंट, बच्चों के लिए लागू हुआ PG-13 नियम

Instagram Teen Safety Update: Meta ने किशोर यूजर्स की ऑनलाइन सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इंस्टाग्राम पर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब प्लेटफॉर्म पर PG-13 कंटेंट रूल लागू किया गया है, जिसके तहत 13 से 17 साल के यूजर्स को केवल सुरक्षित और सीमित कंटेंट ही दिखाया जाएगा। यानी अब टीनेजर्स को एडल्ट, हिंसक, नशे या खतरनाक स्टंट जैसे पोस्ट दिखाई नहीं देंगे।