Instagram पर अब नहीं दिखेगा 18+ कंटेंट, बच्चों के लिए लागू हुआ PG-13 नियम

Instagram Teen Safety Update: Meta ने किशोर यूजर्स की ऑनलाइन सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इंस्टाग्राम पर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब प्लेटफॉर्म पर PG-13 कंटेंट रूल लागू किया गया है, जिसके तहत 13 से 17 साल के यूजर्स को केवल सुरक्षित और सीमित कंटेंट ही दिखाया जाएगा। यानी अब टीनेजर्स को एडल्ट, हिंसक, नशे या खतरनाक स्टंट जैसे पोस्ट दिखाई नहीं देंगे।
मेटा ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि Instagram अब बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस देगा जैसा किसी ''13+ मूवी” में होता है। यानी कंटेंट सीमित और बच्चों के लिए सुरक्षित होगा। इस बदलाव का मकसद है टीन्स को ऑनलाइन खतरनाक या गलत चीजों से बचाना, ताकि उनका डिजिटल माहौल साफ और पॉजिटिव रहे।
अब टीन्स यूजर्स अपने कंटेंट सेटिंग्स खुद एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर कोई बच्चा ज्यादा ओपन या एडल्ट कंटेंट देखना चाहता है तो उसे पैरेंट्स की अनुमति लेनी होगी। मेटा ने पैरेंट्स के लिए एक नया “लिमिटेड कंटेंट मोड” भी ऐड किया गया है। इससे माता-पिता यह तय कर सकेंगे कि उनके बच्चे को कौन-से कंटेंट, कमेंट्स या मैसेज दिखाई दें।
नए सिस्टम के तहत अब Instagram फूहड़ भाषा, नशे से जुड़ी पोस्ट्स, हिंसक वीडियोज या जोखिम भरे स्टंट्स को टीन्स की स्क्रीन से दूर रखेगा। कंपनी ने बताया कि एल्कोहल, ड्रग्स, गोर (Gore) या OnlyFans जैसे शब्द सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखेंगे। यहां तक कि अगर कोई इन्हें गलत वर्तनी में टाइप करे, तब भी सिस्टम उसे पहचान कर ब्लॉक कर देगा।
मेटा का कहना है कि अब किशोर ऐसे अकाउंट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो बार-बार 18+ या अनुचित कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर किसी अकाउंट के बायो में एडल्ट वेबसाइट या संदिग्ध लिंक हैं तो टीन्स उन्हें न तो देख पाएंगे और न ही उनसे मैसेज कर सकेंगे। पहले से फॉलो किए गए अकाउंट्स की पोस्ट्स भी अब ऑटोमेटिक रूप से हाइड हो जाएंगी।
Meta ने साफ किया है कि यह नियम सिर्फ पोस्ट्स तक सीमित नहीं रहेगा।
अब AI चैट्स और इंस्टाग्राम असिस्टेंट्स पर भी PG-13 कंटेंट फिल्टर लगाया गया है। यानी अगर कोई टीनेजर AI से चैट कर रहा है तो उसे ऐसा कोई जवाब नहीं मिलेगा जो बच्चों के लिए गलत हो।
मेटा के मुताबिक, यह अपडेट कंपनी के टीन्स अकाउंट्स प्रोग्राम के बाद का सबसे बड़ा सेफ्टी सुधार है। कंपनी का लक्ष्य है कि टीन्स को सोशल मीडिया पर सुरक्षित, पॉजिटिव और हेल्दी माहौल मिले। अब Instagram का यह नया PG-13 रूल दुनिया भर में धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है।
