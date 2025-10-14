Railway Ticket Booking: दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए पोस्ट ऑफिस से बुक कर सकते हैं टिकट, जानिए आसान तरीका

1 अक्टूबर से रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर टिकट खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार से सत्यापित यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे। अधिकृत एजेंटों के लिए पहले की तरह 10 मिनट की पाबंदी जारी रहेगी। यानी यदि आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो टिकट खुलने के शुरुआती 15 मिनट में आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे।