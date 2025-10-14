Patrika LogoSwitch to English

Railway Ticket Booking: दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए पोस्ट ऑफिस से बुक कर सकते हैं टिकट, जानिए आसान तरीका

Railway Ticket Booking: भारतीय डाक विभाग ट्रेन टिकट बुकिंग सुविधा भी दे रहा है। दिवाली-छठ पर यात्री अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। जानें कैसे बुक कर सकते हैं टिकट।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 14, 2025

Railway Ticket Booking

Railway Ticket Booking (Image: Gemini)

Railway Ticket Booking: त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और दिवाली व छठ जैसे बड़े पर्वों पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट की भारी मांग रहती है। ऐसे समय में रेलवे काउंटर और IRCTC वेबसाइट दोनों पर टिकट बुक करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। लेकिन अब यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है, अब आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से भी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस से भी मिलेगी ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा

भारतीय डाक विभाग (India Post) अब रेलवे मंत्रालय के सहयोग से रेलवे टिकट बुकिंग सेवा भी दे रहा है। यानी अब केवल रेलवे स्टेशन या ऑनलाइन पोर्टल ही नहीं, बल्कि आपके इलाके का पोस्ट ऑफिस भी ट्रेन टिकट बुक करने में मदद करेगा।
यह सुविधा फिलहाल देशभर के 333 चुनिंदा पोस्ट ऑफिसों में शुरू की गई है, खासकर उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में जहां रेलवे काउंटर मौजूद नहीं हैं।

टिकट बुकिंग का आसान तरीका

पोस्ट ऑफिस से रेलवे टिकट बुक करने के लिए वहां Passenger Reservation System (PRS) टर्मिनल होना जरूरी है। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है।

  • सबसे पहले अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं जहां PRS काउंटर लगा हो।
  • अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी दें, स्टेशन का नाम, तारीख, ट्रेन का नाम या नंबर और क्लास।
  • निर्धारित फॉर्म भरें और भुगतान करें।
  • पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपकी बुकिंग तुरंत सिस्टम में कर देगा और टिकट वहीं मिल जाएगा।
  • इस सेवा के जरिए स्लीपर, एसी और जनरल सभी क्लास के टिकट बुक किए जा सकते हैं।

रेलवे का नया नियम लागू

1 अक्टूबर से रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर टिकट खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार से सत्यापित यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे। अधिकृत एजेंटों के लिए पहले की तरह 10 मिनट की पाबंदी जारी रहेगी। यानी यदि आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो टिकट खुलने के शुरुआती 15 मिनट में आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे।

रेलवे का कहना है कि यह कदम टिकट बुकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और फर्जी बुकिंग रोकने के लिए उठाया गया है। सामान्य बुकिंग विंडो ट्रेन के प्रस्थान की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है।

Hindi News / Technology / Railway Ticket Booking: दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए पोस्ट ऑफिस से बुक कर सकते हैं टिकट, जानिए आसान तरीका

