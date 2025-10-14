Railway Ticket Booking: दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए पोस्ट ऑफिस से बुक कर सकते हैं टिकट, जानिए आसान तरीका

Railway Ticket Booking (Image: Gemini)
Railway Ticket Booking: त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और दिवाली व छठ जैसे बड़े पर्वों पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट की भारी मांग रहती है। ऐसे समय में रेलवे काउंटर और IRCTC वेबसाइट दोनों पर टिकट बुक करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। लेकिन अब यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है, अब आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से भी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं।
भारतीय डाक विभाग (India Post) अब रेलवे मंत्रालय के सहयोग से रेलवे टिकट बुकिंग सेवा भी दे रहा है। यानी अब केवल रेलवे स्टेशन या ऑनलाइन पोर्टल ही नहीं, बल्कि आपके इलाके का पोस्ट ऑफिस भी ट्रेन टिकट बुक करने में मदद करेगा।
यह सुविधा फिलहाल देशभर के 333 चुनिंदा पोस्ट ऑफिसों में शुरू की गई है, खासकर उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में जहां रेलवे काउंटर मौजूद नहीं हैं।
पोस्ट ऑफिस से रेलवे टिकट बुक करने के लिए वहां Passenger Reservation System (PRS) टर्मिनल होना जरूरी है। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है।
1 अक्टूबर से रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर टिकट खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार से सत्यापित यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे। अधिकृत एजेंटों के लिए पहले की तरह 10 मिनट की पाबंदी जारी रहेगी। यानी यदि आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो टिकट खुलने के शुरुआती 15 मिनट में आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे।
रेलवे का कहना है कि यह कदम टिकट बुकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और फर्जी बुकिंग रोकने के लिए उठाया गया है। सामान्य बुकिंग विंडो ट्रेन के प्रस्थान की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है।
