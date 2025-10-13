Google Maps को टक्कर देगा भारत का स्वदेशी Mappls App, 3D जंक्शन व्यू से रास्ते होंगे और भी आसान

Mappls App: देश में अब नेविगेशन के क्षेत्र में भी स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हो गया है। MapmyIndia कंपनी ने अपना नया ऐप Mappls पेश किया है जो Google Maps की तरह रियल-टाइम दिशा और रूट जानकारी देता है। हाल ही में केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर इस ऐप का एक वीडियो साझा किया, जिसके बाद यह ऐप चर्चा में आ गया। कंपनी का दावा है कि Mappls ऐप में 3D जंक्शन व्यू, मल्टी-फ्लोर नेविगेशन और लाइव ट्रैफिक अपडेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं और इसका डेटा भारत में ही सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाएगा।