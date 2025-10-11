ओटीपी हैकिंग का अंत करेगी भारत में बनी नई क्वांटम तकनीक, दो साल में आ सकता है पहला प्रोटोटाइप

OTP Fraud: बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्वांटम-आधारित तकनीक विकसित की है जिससे विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दो-तीन साल में ओटीपी हैकिंग की दिक्कत लगभग खत्म हो सकती है। अभी यह तकनीक लैब में सफल परीक्षण के चरण में है और इसे छोटे, पोर्टेबल उपकरण के रूप में ढालने का लक्ष्य रखा गया है। अगर यह कामयाब होता है तो बैंकिंग, रक्षा और संवेदनशील संचार के क्षेत्र में सुरक्षा के मानक बदल सकते हैं।