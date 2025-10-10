कंटेंट क्रिएटर्स की हुई मौज! Facebook और Instagram में आया ये धांसू फीचर, ऐसे होगा फायदा

Meta AI Translation: अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं या कंटेंट बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। सही पढ़ा है आपने, दरअसल Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी Meta ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और बेहद काम का फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम Meta AI Translation है। यह फीचर खासतौर पर Instagram Reels और Facebook Videos के लिए बनाया गया है जो क्रिएटर्स की रीच और कमाई दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए जानते हैं क्या है ये फीचर, कैसे काम करता है और क्रिएटर्स को इससे कैसे फायदा होगा।