कंटेंट क्रिएटर्स की हुई मौज! Facebook और Instagram में आया ये धांसू फीचर, ऐसे होगा फायदा

Meta ने Facebook और Instagram के लिए नया Meta AI Translation फीचर लॉन्च किया है। अब रील्स आपकी भाषा में दिखेंगी। चलिए जानते हैं कैसे काम करेगा ये फीचर और क्रिएटर्स को कैसे होगा फायदा।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 10, 2025

Meta AI Translation

Meta AI Translation (Image: Freepik)

Meta AI Translation कंटेंट क्रिएटर्स की हुई मौज! Facebook और Instagram में आया ये धांसू फीचर, ऐसे होगा फायदा

Meta AI Translation Feature Launch Facebook and Instagram Reels Now Support Hindi and Portuguese

Meta AI Translation: अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं या कंटेंट बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। सही पढ़ा है आपने, दरअसल Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी Meta ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और बेहद काम का फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम Meta AI Translation है। यह फीचर खासतौर पर Instagram Reels और Facebook Videos के लिए बनाया गया है जो क्रिएटर्स की रीच और कमाई दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए जानते हैं क्या है ये फीचर, कैसे काम करता है और क्रिएटर्स को इससे कैसे फायदा होगा।

आपकी भाषा में दिखेंगी रील्स

पहले ये फीचर सिर्फ इंग्लिश और स्पेनिश भाषा में उपलब्ध था, लेकिन अब मेटा ने इसे और आगे बढ़ाते हुए हिंदी और पुर्तगाली को भी जोड़ दिया है। यानी इसका मतलब यह है कि अब भारत के क्रिएटर्स भी अपनी रील्स को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपनी आवाज और टोन में पेश कर पाएंगे।

कैसे काम करता है Meta AI Translation फीचर?

Meta का ये फीचर किसी भी रील को ट्रांसलेट करते समय क्रिएटर की आवाज, टोन और एक्सप्रेशन को बरकरार रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वीडियो अंग्रेजी में है, तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद भी आवाज और बोलने का अंदाज लगभग वैसा ही रहेगा। इससे वीडियो ज्यादा नेचुरल और ऑथेंटिक लगेगा।

इसके साथ ही, मेटा ने एक ऑप्शनल लिप-सिंक फीचर भी जोड़ा है। इसे ऑन करने पर वीडियो में होंठों की मूवमेंट भी ट्रांसलेटेड ऑडियो के साथ मैच करेगी। ऐसी रील्स पर आपको 'Translated with Meta AI' का लेबल दिखाई देगा।

क्रिएटर्स और व्यूअर्स दोनों के पास रहेगा पूरा कंट्रोल

Meta ने क्रिएटर्स और व्यूअर्स दोनों को फुल कंट्रोल दिया है। क्रिएटर्स तय कर सकते हैं कि वे अपनी रील का ट्रांसलेटेड वर्जन पब्लिश करने से पहले रिव्यू करना चाहते हैं या नहीं। व्यूअर्स चाहें तो ट्रांसलेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं और वीडियो को उसकी ओरिजिनल भाषा में भी देख सकते हैं। इन सभी सेटिंग्स को आप Audio और Language सेक्शन में जाकर बदल सकते हैं।

किसे मिलेगा ये फीचर?

Meta का ये ट्रांसलेशन फीचर फिलहाल उन क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। धीरे-धीरे इसे और भी यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये फीचर पूरी तरह फ्री है और जहां-जहां Meta AI उपलब्ध है वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।

बढ़ेगी क्रिएटर्स की ग्लोबल रीच

इस अपडेट के बाद क्रिएटर्स के लिए अपने कंटेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। अगर किसी भारतीय क्रिएटर की रील अब ब्राजील या अमेरिका में भी समझी जा सके तो जाहिर है कि उसकी रीच और कमाई दोनों बढ़ेंगी। ब्रांड प्रमोशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के मौके भी बढ़ेंगे।

Meta AI Translation फीचर सिर्फ रील्स को अलग-अलग भाषाओं में पहुंचाने में मदद करेगा, साथ ही ये कंटेंट को ज्यादा पर्सनल और ऑडियंस-फ्रेंडली भी बनाएगा।

