Google Gemini में आ रहे हैं 3 बड़े फीचर्स, अब प्राइवेसी के साथ कर पाएंगे Temporary Chat

Google Gemini: गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट Gemini में बड़े बदलाव करने जा रहा है जिससे यूजर्स को ज्यादा पर्सनलाइज्ड चैटिंग एक्सपीरियंस मेलगा इसके साथ ही उनकी प्राइवेसी भी और स्ट्रांग होगी। कंपनी ने तीन नए फीचर्स की घोषणा की है जिसमे Temporary Chat, Keep Activity और Gemini Audio/Live Recordings कंट्रोल शामिल हैं। ये सभी फीचर्स आने वाले दिनों में धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेंगे। इन अपडेट्स के साथ अब आप बिना चैट हिस्ट्री सेव किए बातचीत कर सकेंगे और अपने डेटा के इस्तेमाल पर पूरा कंट्रोल भी रख पाएंगे। साथ ही ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल को अपनी पसंद से तय कर सकेंगे। चलिए जानते हैं इन फीचर्स के बारे में।