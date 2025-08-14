Google Gemini में आ रहे हैं 3 बड़े फीचर्स, अब प्राइवेसी के साथ कर पाएंगे Temporary Chat

Google Gemini: गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट Gemini में बड़े बदलाव करने जा रहा है जिससे यूजर्स को ज्यादा पर्सनलाइज्ड चैटिंग एक्सपीरियंस मेलगा इसके साथ ही उनकी प्राइवेसी भी और स्ट्रांग होगी। कंपनी ने तीन नए फीचर्स की घोषणा की है जिसमे Temporary Chat, Keep Activity और Gemini Audio/Live Recordings कंट्रोल शामिल हैं। ये सभी फीचर्स आने वाले दिनों में धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेंगे। इन अपडेट्स के साथ अब आप बिना चैट हिस्ट्री सेव किए बातचीत कर सकेंगे और अपने डेटा के इस्तेमाल पर पूरा कंट्रोल भी रख पाएंगे। साथ ही ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल को अपनी पसंद से तय कर सकेंगे। चलिए जानते हैं इन फीचर्स के बारे में।
नए Temporary Chat फीचर में आप ऐसी चैट कर पाएंगे जो न तो आपकी हिस्ट्री में सेव होगी और न ही AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह चैट Recent Chat या Gemini Apps Activity में नहीं दिखेगी और सिर्फ 72 घंटे तक ही सुरक्षित रहेगी। यह फीचर उन लोगों के लिए है जो अपनी निजी या संवेदनशील बातें हमेशा के लिए सेव नहीं रखना चाहते।
Google अब Gemini Apps Activity का नाम बदलकर Keep Activity कर रहा है। अगर यह सेटिंग चालू है तो आप अपनी पुरानी चैट्स और अपलोड (जैसे फाइलें, वीडियो, स्क्रीनशॉट, फोटो) देख सकेंगे और वहीं से बातचीत जारी रख पाएंगे। 2 सितंबर से इन अपलोड्स का कुछ हिस्सा गूगल सर्विसेज को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। चाहें तो आप Keep Activity को बंद कर सकते हैं और किसी भी समय अपनी गतिविधि डिलीट कर सकते हैं।
Google एक नई सेटिंग ला रहा है जिसमें आप खुद तय कर सकेंगे कि आपका Gemini Audio और Gemini Live Recordings Google सेवाओं को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हों या नहीं।
Gemini Audio: माइक्रोफोन बटन दबाने पर रिकॉर्ड किया गया ऑडियो।
Gemini Live Recordings: इसमें ऑडियो, वीडियो और स्क्रीनशेयर शामिल हैं।
यह सेटिंग डिफाल्ट रूप से बंद रहेगी और इसे आपके परमिशन के बाद ही चालू किया जा सकेगा।
Google का कहना है कि जब भी आपके डेटा का उपयोग सेवाओं को बेहतर बनाने या AI मॉडल ट्रेनिंग में किया जाएगा तो उसे आपके अकाउंट से अलग कर दिया जाएगा। कंपनी अपने प्राइवेसी सिद्धांतों के तहत मजबूत डेटा सुरक्षा तकनीक लागू कर रही है और यूजर्स को अपने अनुभव को कंट्रोल करने के लिए आसान टूल्स दे रही है।