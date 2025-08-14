Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Google Gemini में आ रहे हैं 3 बड़े फीचर्स, अब प्राइवेसी के साथ कर पाएंगे Temporary Chat

Google Gemini में तीन नए अपडेट आ रहे हैं, जानें Temporary Chat फीचर और नए डेटा कंट्रोल के बारे में जिससे आप अपनी प्राइवेसी को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे।

भारत

Rahul Yadav

Aug 14, 2025

Google Gemini
Google Gemini Adds Temporary Chats and New Personalization Features (Image: Google)

Google Gemini: गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट Gemini में बड़े बदलाव करने जा रहा है जिससे यूजर्स को ज्यादा पर्सनलाइज्ड चैटिंग एक्सपीरियंस मेलगा इसके साथ ही उनकी प्राइवेसी भी और स्ट्रांग होगी। कंपनी ने तीन नए फीचर्स की घोषणा की है जिसमे Temporary Chat, Keep Activity और Gemini Audio/Live Recordings कंट्रोल शामिल हैं। ये सभी फीचर्स आने वाले दिनों में धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेंगे। इन अपडेट्स के साथ अब आप बिना चैट हिस्ट्री सेव किए बातचीत कर सकेंगे और अपने डेटा के इस्तेमाल पर पूरा कंट्रोल भी रख पाएंगे। साथ ही ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल को अपनी पसंद से तय कर सकेंगे। चलिए जानते हैं इन फीचर्स के बारे में।

टेम्पररी चैट्स (Temporary Chat)

नए Temporary Chat फीचर में आप ऐसी चैट कर पाएंगे जो न तो आपकी हिस्ट्री में सेव होगी और न ही AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह चैट Recent Chat या Gemini Apps Activity में नहीं दिखेगी और सिर्फ 72 घंटे तक ही सुरक्षित रहेगी। यह फीचर उन लोगों के लिए है जो अपनी निजी या संवेदनशील बातें हमेशा के लिए सेव नहीं रखना चाहते।

ये भी पढ़ें

Vivo V60 और Oppo Reno 14 5G: कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के मामले में कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट?
टेक्नोलॉजी
Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G

कीप एक्टिविटी (Keep Activity)

Google अब Gemini Apps Activity का नाम बदलकर Keep Activity कर रहा है। अगर यह सेटिंग चालू है तो आप अपनी पुरानी चैट्स और अपलोड (जैसे फाइलें, वीडियो, स्क्रीनशॉट, फोटो) देख सकेंगे और वहीं से बातचीत जारी रख पाएंगे। 2 सितंबर से इन अपलोड्स का कुछ हिस्सा गूगल सर्विसेज को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। चाहें तो आप Keep Activity को बंद कर सकते हैं और किसी भी समय अपनी गतिविधि डिलीट कर सकते हैं।

Gemini Audio और Live Recordings

Google एक नई सेटिंग ला रहा है जिसमें आप खुद तय कर सकेंगे कि आपका Gemini Audio और Gemini Live Recordings Google सेवाओं को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हों या नहीं।

Gemini Audio: माइक्रोफोन बटन दबाने पर रिकॉर्ड किया गया ऑडियो।

Gemini Live Recordings: इसमें ऑडियो, वीडियो और स्क्रीनशेयर शामिल हैं।

यह सेटिंग डिफाल्ट रूप से बंद रहेगी और इसे आपके परमिशन के बाद ही चालू किया जा सकेगा।

प्राइवेसी को लेकर गूगल का वादा

Google का कहना है कि जब भी आपके डेटा का उपयोग सेवाओं को बेहतर बनाने या AI मॉडल ट्रेनिंग में किया जाएगा तो उसे आपके अकाउंट से अलग कर दिया जाएगा। कंपनी अपने प्राइवेसी सिद्धांतों के तहत मजबूत डेटा सुरक्षा तकनीक लागू कर रही है और यूजर्स को अपने अनुभव को कंट्रोल करने के लिए आसान टूल्स दे रही है।

ये भी पढ़ें

लोन और फर्जी ऑफर कॉल्स से हैं परेशान? बस अपने फोन में ऑन करें ये सेटिंग और हमेशा के लिए करें ब्लॉक
टेक्नोलॉजी
Spam Call Block

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

14 Aug 2025 01:25 pm

Hindi News / Technology / Google Gemini में आ रहे हैं 3 बड़े फीचर्स, अब प्राइवेसी के साथ कर पाएंगे Temporary Chat

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.