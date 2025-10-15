“1 लाख 72 हजार के फोन में लगी आग…”, Google Pixel 10 Pro Fold स्मार्टफोन टेस्टिंग के दौरान फेल, सामने आया दावे का VIDEO

Google Pixel 10 Pro Fold Exploded: गूगल का नया Pixel 10 Pro Fold, जिसे अब तक का सबसे मजबूत फोल्डेबल फोन बताया जा रहा था, हाल ही में एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के दौरान बुरी तरह फेल हो गया है। टेस्ट के दौरान इस फोन अचानक आग लग गई और पूरी तरह जल गया। यह घटना मशहूर अमेरिकी यूट्यूबर JerryRigEverything के टेस्ट के दौरान हुई जो फोन की मजबूती चेक करने के लिए जाने जाते हैं।