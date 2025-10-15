Patrika LogoSwitch to English

टेक्नोलॉजी

“1 लाख 72 हजार के फोन में लगी आग…”, Google Pixel 10 Pro Fold स्मार्टफोन टेस्टिंग के दौरान फेल, सामने आया दावे का VIDEO

टेस्टिंग के दौरान Google Pixel 10 Pro Fold में आग लगने की घटना सामने आई है। मशहूर यूट्यूबर JerryRigEverything के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फोन फेल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स फोन की सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 15, 2025

Google Pixel 10 Pro Fold Exploded

Google Pixel 10 Pro Fold Exploded (Image: JerryRigEverything/YT)

Google Pixel 10 Pro Fold Exploded: गूगल का नया Pixel 10 Pro Fold, जिसे अब तक का सबसे मजबूत फोल्डेबल फोन बताया जा रहा था, हाल ही में एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के दौरान बुरी तरह फेल हो गया है। टेस्ट के दौरान इस फोन अचानक आग लग गई और पूरी तरह जल गया। यह घटना मशहूर अमेरिकी यूट्यूबर JerryRigEverything के टेस्ट के दौरान हुई जो फोन की मजबूती चेक करने के लिए जाने जाते हैं।

Google Pixel 10 Pro Fold की टेस्टिंग के दौरान फोन में लगी आग

रिपोर्ट के अनुसार, जब JerryRigEverything ने Pixel 10 Pro Fold को मोड़ने का टेस्ट किया, तो फोन की एंटीना लाइन टूट गई। इससे अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और बैटरी गर्म होकर जलने लगी। कुछ ही सेकंड में फोन से धुआं निकला और आग लग गई, जिससे कमरे में फायर अलार्म बज बजने लगा। यूट्यूबर ने कहा कि यह उनके करियर का पहला ऐसा हादसा है जब किसी फोन में टेस्टिंग के दौरान विस्फोट हुआ है।

Google Pixel 10 Pro Fold: दमदार फीचर्स, लेकिन हैरान करने वाला नतीजा

गूगल का Pixel 10 Pro Fold कंपनी का अब तक का सबसे एडवांस फोल्डेबल फोन है, जिसकी कीमत लगभग 1.72 लाख रुपये है। यह दुनिया का पहला IP68 रेटिंग वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन भी है जो पानी और धूल से सुरक्षित है।

लेकिन इतने हाई-एंड फीचर्स और ड्यूरेबिलिटी के दावों के बावजूद, टेस्ट में फोन का फेल होना हैरान करने वाला है। यूट्यूबर ने दावा किया कि फोन की एंटीना लाइन की पोजिशनिंग में खामी है जो पहले वाले Pixel Fold मॉडल्स में भी थी।

उन्होंने कहा, “यह अब तक का सबसे कमजोर फोल्डेबल फोन है जो मैंने टेस्ट किया है।”

iFixit ने दी सफाई, यह हर फोन के साथ नहीं होता

टेक वेबसाइट iFixit ने इस घटना पर कहा कि यह मामला हर Pixel 10 Pro Fold यूनिट पर लागू नहीं होता। उनके मुताबिक, टेस्टिंग से पहले फोन की बैटरी डिस्चार्ज नहीं की गई थी जबकि ज्यादातर नए फोन लगभग 60% चार्ज के साथ शिप किए जाते हैं। ऐसे में स्ट्रेस टेस्ट के दौरान बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ने से आग लग सकती है।

iFixit की एलिजाबेथ चेम्बरलेन ने The Verge से बातचीत में कहा कि यह एक असामान्य स्थिति हो सकती है और इसका यह मतलब नहीं है कि फोन के डिजाइन में कोई बड़ी कमी है।

Google की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं

इस पूरे मामले पर Google की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट्स असल दुनिया की सामान्य यूजिंग कंडीशन्स को पूरी तरह नहीं दर्शाते। यानी, रोजमर्रा के इस्तेमाल में ऐसा हादसा होने की संभावना बेहद कम है।

गूगल ने Pixel 10 Pro Fold को अपना अब तक का सबसे एडवांस फोल्डेबल फोन बताया था लेकिन यह घटना उसके ड्यूरेबिलिटी दावों पर सवाल उठाती है। भले ही यह एक कठिन टेस्टिंग स्थिति थी, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग अब फोन की सुरक्षा और मजबूती को लेकर सवाल पूछ रहे हैं।

