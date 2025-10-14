NHAI की नई पहल: गंदे टॉयलेट की शिकायत पर मिलेगा 1000 रुपये का इनाम, जानें कैसे?

NHAI Toilet Complaint Reward: सड़क मार्ग से करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब अगर आप हाईवे पर सफर करते हुए किसी गंदे टॉयलेट से परेशान हैं तो आपकी शिकायत पर आपको इनाम भी मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया है।

इस अभियान के तहत अगर किसी एनएचएआई द्वारा संचालित टॉयलेट में गंदगी की शिकायत सही पाई जाती है तो शिकायतकर्ता को 1000 रुपये का फास्टैग रिचार्ज इनाम के रूप में दिया जाएगा।