NHAI की नई पहल: गंदे टॉयलेट की शिकायत पर मिलेगा 1000 रुपये का इनाम, जानें कैसे?

NHAI Toilet Complaint Reward (Image: Freepik)
NHAI Toilet Complaint Reward: सड़क मार्ग से करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब अगर आप हाईवे पर सफर करते हुए किसी गंदे टॉयलेट से परेशान हैं तो आपकी शिकायत पर आपको इनाम भी मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के तहत अगर किसी एनएचएआई द्वारा संचालित टॉयलेट में गंदगी की शिकायत सही पाई जाती है तो शिकायतकर्ता को 1000 रुपये का फास्टैग रिचार्ज इनाम के रूप में दिया जाएगा।
एनएचएआई ने इस पहल को ‘स्वच्छ राजमार्ग अभियान’ नाम दिया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टॉयलेट्स की साफ-सफाई बनाए रखना है ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। यह अभियान 10 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस अवधि में देशभर के सभी एनएचएआई-नियंत्रित टॉयलेट्स इस पहल के दायरे में रहेंगे।
यह अभियान केवल उन शौचालयों के लिए लागू होगा जो एनएचएआई द्वारा बनाए या संचालित किए जाते हैं। पेट्रोल पंप, ढाबों या किसी निजी स्वामित्व वाले टॉयलेट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी अगर आपको अपने सफर के दौरान एनएचएआई के अधीन किसी टॉयलेट में गंदगी दिखती है तो आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के लिए Rajmarg Yatra App का इस्तेमाल करना होगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है और हिंदी, अंग्रेजी सहित 15 भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऐप में लॉग-इन करने के बाद यूजर्स को “शिकायत करें (Lodge Complaint)” विकल्प चुनना होगा। इसके बाद गंदे टॉयलेट की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करनी होगी और कुछ बुनियादी जानकारी देनी होगी। शिकायत सबमिट होते ही एनएचएआई और एआई टीम 48 घंटे के अंदर जांच करेगी। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो शिकायतकर्ता को 1000 रुपये का इनाम फास्टैग रिचार्ज के रूप में मिल जाएगा।
इस अभियान के तहत एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार इनाम पाने का मौका मिलेगा। इनाम कैश में नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता के फास्टैग वॉलेट में सीधे रिचार्ज के रूप में दिया जाएगा। शिकायत करने वाले की प्रोफाइल किसी वेरिफाइड फास्टैग अकाउंट से जुड़ा होनी चाहिए, ताकि इनाम सीधे उसी अकाउंट में क्रेडिट किया जा सके।
‘राजमार्ग यात्रा ऐप’ केवल शिकायत दर्ज करने के लिए नहीं, बल्कि यात्रा को आसान बनाने के लिए कई और उपयोगी फीचर्स भी मुहैया कराता है। इस ऐप के माध्यम से आप लाइव टोल अपडेट, हाईवे हेल्पलाइन ट्रैकर, और इमरजेंसी सर्विसेज (जैसे पुलिस, एंबुलेंस, टोइंग सर्विस) से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप के माध्यम से किसी भी टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की स्थिति और टोल चार्ज की जानकारी पहले से देखी जा सकती है।
एनएचएआई की यह पहल न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देगी बल्कि यात्रियों को जिम्मेदारी से अपने आस-पास की सफाई बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करेगी। हाईवे पर साफ-सुथरे शौचालयों की सुविधा यात्रियों की यात्रा को अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनाएगी। एनएचएआई का यह प्रयास “स्वच्छ भारत मिशन” को सड़क मार्गों तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
