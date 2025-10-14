Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

NHAI की नई पहल: गंदे टॉयलेट की शिकायत पर मिलेगा 1000 रुपये का इनाम, जानें कैसे?

NHAI Toilet Complaint Reward: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ‘स्वच्छ राजमार्ग अभियान’ शुरू किया है। अब हाईवे पर गंदे टॉयलेट की शिकायत करने पर 1000 रुपये का फास्टैग रिचार्ज इनाम के तौर दिया जाएगा। जानें पूरी प्रक्रिया और शर्तें।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 14, 2025

NHAI Toilet Complaint Reward

NHAI Toilet Complaint Reward (Image: Freepik)

NHAI Toilet Complaint Reward: सड़क मार्ग से करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब अगर आप हाईवे पर सफर करते हुए किसी गंदे टॉयलेट से परेशान हैं तो आपकी शिकायत पर आपको इनाम भी मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के तहत अगर किसी एनएचएआई द्वारा संचालित टॉयलेट में गंदगी की शिकायत सही पाई जाती है तो शिकायतकर्ता को 1000 रुपये का फास्टैग रिचार्ज इनाम के रूप में दिया जाएगा।

हाईवे टॉयलेट सफाई के लिए NHAI की नई पहल

एनएचएआई ने इस पहल को ‘स्वच्छ राजमार्ग अभियान’ नाम दिया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टॉयलेट्स की साफ-सफाई बनाए रखना है ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। यह अभियान 10 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस अवधि में देशभर के सभी एनएचएआई-नियंत्रित टॉयलेट्स इस पहल के दायरे में रहेंगे।

कौन से टॉयलेट्स होंगे शामिल?

यह अभियान केवल उन शौचालयों के लिए लागू होगा जो एनएचएआई द्वारा बनाए या संचालित किए जाते हैं। पेट्रोल पंप, ढाबों या किसी निजी स्वामित्व वाले टॉयलेट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी अगर आपको अपने सफर के दौरान एनएचएआई के अधीन किसी टॉयलेट में गंदगी दिखती है तो आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

राजमार्ग यात्रा ऐप से ऐसे करें शिकायत

शिकायत दर्ज करने के लिए Rajmarg Yatra App का इस्तेमाल करना होगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है और हिंदी, अंग्रेजी सहित 15 भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऐप में लॉग-इन करने के बाद यूजर्स को “शिकायत करें (Lodge Complaint)” विकल्प चुनना होगा। इसके बाद गंदे टॉयलेट की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करनी होगी और कुछ बुनियादी जानकारी देनी होगी। शिकायत सबमिट होते ही एनएचएआई और एआई टीम 48 घंटे के अंदर जांच करेगी। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो शिकायतकर्ता को 1000 रुपये का इनाम फास्टैग रिचार्ज के रूप में मिल जाएगा।

शिकायत के लिए जरूरी शर्तें

इस अभियान के तहत एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार इनाम पाने का मौका मिलेगा। इनाम कैश में नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता के फास्टैग वॉलेट में सीधे रिचार्ज के रूप में दिया जाएगा। शिकायत करने वाले की प्रोफाइल किसी वेरिफाइड फास्टैग अकाउंट से जुड़ा होनी चाहिए, ताकि इनाम सीधे उसी अकाउंट में क्रेडिट किया जा सके।

ऐप के अन्य फीचर्स भी हैं उपयोगी

‘राजमार्ग यात्रा ऐप’ केवल शिकायत दर्ज करने के लिए नहीं, बल्कि यात्रा को आसान बनाने के लिए कई और उपयोगी फीचर्स भी मुहैया कराता है। इस ऐप के माध्यम से आप लाइव टोल अपडेट, हाईवे हेल्पलाइन ट्रैकर, और इमरजेंसी सर्विसेज (जैसे पुलिस, एंबुलेंस, टोइंग सर्विस) से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप के माध्यम से किसी भी टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की स्थिति और टोल चार्ज की जानकारी पहले से देखी जा सकती है।

एनएचएआई की यह पहल न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देगी बल्कि यात्रियों को जिम्मेदारी से अपने आस-पास की सफाई बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करेगी। हाईवे पर साफ-सुथरे शौचालयों की सुविधा यात्रियों की यात्रा को अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनाएगी। एनएचएआई का यह प्रयास “स्वच्छ भारत मिशन” को सड़क मार्गों तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Railway Ticket Booking: दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए पोस्ट ऑफिस से बुक कर सकते हैं टिकट, जानिए आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
Railway Ticket Booking

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

14 Oct 2025 08:10 pm

Hindi News / Technology / NHAI की नई पहल: गंदे टॉयलेट की शिकायत पर मिलेगा 1000 रुपये का इनाम, जानें कैसे?

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

आने वाले सात दिनों का मौसम पूर्वानुमान दिखाएगी ये स्वदेशी ऐप Mausam, यूजर्स को अलर्ट भी मिलेगा

Mausam App
टेक्नोलॉजी

Railway Ticket Booking: दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए पोस्ट ऑफिस से बुक कर सकते हैं टिकट, जानिए आसान तरीका

Railway Ticket Booking
टेक्नोलॉजी

Google Maps को टक्कर देगा भारत का स्वदेशी Mappls App, 3D जंक्शन व्यू से रास्ते होंगे और भी आसान

Mappls App
टेक्नोलॉजी

PM Kisan Yojana 21st Installment: दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी खुशखबरी? ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana 21st Installment
टेक्नोलॉजी

10 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं ये तीन 5G स्मार्टफोन, कैमरा और फीचर्स हैं बढ़िया

5G Phone Under 10000
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.