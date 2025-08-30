GPT अब लाइव करेगा बातें! OpenAI ने लॉन्च किया रीयलटाइम स्पीच मॉडल और API

AI Speech Generation Module: ओपनएआई ने एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्पीच जेनरेशन मॉडल, जीपीटी-रियलटाइम के बारे में बताया है। यह मॉडल बिना देरी किए नेटिव ऑडियो जनरेट करता है, जिससे दो-तरफा, रीयल-टाइम वॉइस में बात करना संभव हो सके। सैन फ्रांसिस्को स्थित इस एआई फर्म ने बताया कि ये अपने मौजूदा वॉइस मॉडलों की तुलना में, रीयल-टाइम मॉडल हाई क्वालिटी आउटपुट, कम प्रोसेसिंग टाइम, साथ ही टूल कॉलिंग, रिमोट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (एमसीपी) सर्वर और इमेज इनपुट के लिए सपोर्ट जैसी कई सुविधाएं देने में सक्षम है।