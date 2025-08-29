Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

YouTube से क्रिएटर्स की कमाई को बूस्ट करेगा ये तरीका, लॉन्च हुआ मालामाल करने वाला फीचर

YouTube ने क्रीएटर्स की कमाई को बढ़ाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। ये क्रीएटर्स को लाइव स्ट्रीम के दौरान व्यूअर्स से उपहार कमाने में मदद करेगा।

भारत

Anamika Mishra

Aug 29, 2025

YouTube, YouTube gift goal feature, youtube channel, how to create youtube channel, how to earn from youtube,
YouTube का गिफ्ट गोल्स फीचर। (Image Source: AI)

YouTube हाल ही में एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है। ये फीचर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपको गिफ्ट कमाने का मौका देगा, जिसमें कमाई और व्यूअर्स की भागीदारी बढ़ती है। गिफ्ट गोल्स नामक यह नया फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है। ये फीचर अपने क्रिएटर्स को लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने दर्शकों से सीधे कमाई करने का एक नया मौका देता है। इस सुविधा से क्रिएटर्स लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने दर्शकों से जुड़ने और तेजी से कमाई करने के लिए एकगोल सेट कर सकते हैं। पहले ये गोल सिर्फ सुपर चैट के लिए सेट कर सकते थे, लेकिन अब गिफ्ट के लिए भी ये सेट किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये फीचर।

यूट्यूब लेकर आया नया फीचर (YouTube Brought New Feature)

YouTube ने नवंबर 2024 में इस फीचर की घोषणा की थी, जिसमें अमेरिका में चुनिंदा क्रिएटर्स को सीमित ट्रायल और बीटा एक्सेस दिया गया था। अब 2025 में, YouTube इस सुविधा को और अधिक योग्य क्रिएटर्स के लिए लाने जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन लॉन्च: जानें कीमत, खासियत और किन फोन से होगी टक्कर
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy A17 5G

कितनी होती है कमाई (Earning)

YouTube पर भेजे गए उपहार डाएमंड में बदल जात हैं और हर डायमंड की वेल्यू एक सेंट होती है। क्रिएटर्स को हर 100 डायमंड पर 1 डॉलर मिलता है। क्रिएटर इस सुविधा को YouTube स्टूडियो के अर्न टैब से ऑन कर सकते हैं। इस फीचर के लिए क्रीएटर्स को ऑफिशियल ऑनबोर्डिंग के लिए वर्चुअल आइटम मॉड्यूल को स्वीकार करना होगा।

यूट्यूब देगा 50 प्रतिशत बोनस (YouTube will Provide 50 Percent Bonus)

जरूरी बात यह है कि जो क्रिएटर्स अपनी वर्टिकल लाइव स्ट्रीम पर उपहारों को ऑन करेंगे, वो सुपर स्टिकर्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। YouTube पहले तीन महीनों के दौरान योग्य क्रिएटर्स को उपहार से होने वाली कमाई पर 50% बोनस भी देगा।

ये भी पढ़ें

Instagram फेक अलर्ट! आपकी फोटो के साथ छेड़छाड़ कर बना दिया किसे ने फेक अकाउंट, ऐसे दर्ज होगी शिकायत, पढ़ें डिटेल
टेक्नोलॉजी
Instagram fake account, Instagram fake account alert, instagram web, instagram login,

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Aug 2025 06:47 pm

Hindi News / Technology / YouTube से क्रिएटर्स की कमाई को बूस्ट करेगा ये तरीका, लॉन्च हुआ मालामाल करने वाला फीचर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.