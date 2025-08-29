YouTube से क्रिएटर्स की कमाई को बूस्ट करेगा ये तरीका, लॉन्च हुआ मालामाल करने वाला फीचर

YouTube हाल ही में एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है। ये फीचर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपको गिफ्ट कमाने का मौका देगा, जिसमें कमाई और व्यूअर्स की भागीदारी बढ़ती है। गिफ्ट गोल्स नामक यह नया फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है। ये फीचर अपने क्रिएटर्स को लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने दर्शकों से सीधे कमाई करने का एक नया मौका देता है। इस सुविधा से क्रिएटर्स लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने दर्शकों से जुड़ने और तेजी से कमाई करने के लिए एकगोल सेट कर सकते हैं। पहले ये गोल सिर्फ सुपर चैट के लिए सेट कर सकते थे, लेकिन अब गिफ्ट के लिए भी ये सेट किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये फीचर।