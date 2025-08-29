YouTube से क्रिएटर्स की कमाई को बूस्ट करेगा ये तरीका, लॉन्च हुआ मालामाल करने वाला फीचर

YouTube हाल ही में एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है। ये फीचर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपको गिफ्ट कमाने का मौका देगा, जिसमें कमाई और व्यूअर्स की भागीदारी बढ़ती है। गिफ्ट गोल्स नामक यह नया फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है। ये फीचर अपने क्रिएटर्स को लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने दर्शकों से सीधे कमाई करने का एक नया मौका देता है। इस सुविधा से क्रिएटर्स लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने दर्शकों से जुड़ने और तेजी से कमाई करने के लिए एकगोल सेट कर सकते हैं। पहले ये गोल सिर्फ सुपर चैट के लिए सेट कर सकते थे, लेकिन अब गिफ्ट के लिए भी ये सेट किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये फीचर।
YouTube ने नवंबर 2024 में इस फीचर की घोषणा की थी, जिसमें अमेरिका में चुनिंदा क्रिएटर्स को सीमित ट्रायल और बीटा एक्सेस दिया गया था। अब 2025 में, YouTube इस सुविधा को और अधिक योग्य क्रिएटर्स के लिए लाने जा रहा है।
YouTube पर भेजे गए उपहार डाएमंड में बदल जात हैं और हर डायमंड की वेल्यू एक सेंट होती है। क्रिएटर्स को हर 100 डायमंड पर 1 डॉलर मिलता है। क्रिएटर इस सुविधा को YouTube स्टूडियो के अर्न टैब से ऑन कर सकते हैं। इस फीचर के लिए क्रीएटर्स को ऑफिशियल ऑनबोर्डिंग के लिए वर्चुअल आइटम मॉड्यूल को स्वीकार करना होगा।
जरूरी बात यह है कि जो क्रिएटर्स अपनी वर्टिकल लाइव स्ट्रीम पर उपहारों को ऑन करेंगे, वो सुपर स्टिकर्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। YouTube पहले तीन महीनों के दौरान योग्य क्रिएटर्स को उपहार से होने वाली कमाई पर 50% बोनस भी देगा।