ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने WhatsApp की बजाय इस्तेमाल की ये ‘मेड इन इंडिया’ टेक्नोलॉजी, जानें क्या है SAMBHAV मोबाइल सिस्टम?

Sambhav Mobile System: भारतीय सेना ने तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करते हुए विदेशी मैसेजिंग ऐप्स को अलविदा कह दिया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने पहली बार अपने खुद के विकसित किए गए SAMBHAV (Secure Army Mobile Bharat Version) मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया था। चलिए जानते SAMBHAV मोबाइल सिस्टम क्या है और भारतीय सेना WhatsApp की बजाय इसका इस्तेमाल क्यों कर रही है।