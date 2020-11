शॉपिंग के लिए नहीं हैं पैसे? Amazon पर बिना पैसे करें खरीदी और पेमेंट एक माह बाद

अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं अभी आप बिना पैसों के भी शॉपिंग कर सकते है और पेमेंट बाद में दें। दरअसल, इस फेस्टिव सीजन में कई कंपनियां बाय नाउ पे लेटर (Buy Now Pay Later) की सुविधा दे रही हैं।

कोरोना की वजह से लोगों पर आर्थिक संकट भी आ गया है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में इस फेस्टिव सीजन में उन्हें शॉपिंग करने में पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं हैं। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं अभी आप बिना पैसों के भी शॉपिंग कर सकते है और पेमेंट बाद में दें। दरअसल, इस फेस्टिव सीजन में कई कंपनियां बाय नाउ पे लेटर (Buy Now Pay Later) की सुविधा दे रही हैं।

Amazon Pay Later

ई—कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) ने इसी तरह की सर्विस शुरू की है, जिसका नाम 'अमेजन पे लेटर' (Amazon Pay Later) रखा गया है। इसमें अमेजन अपने यूजर्स को क्रेडिट लिमिट देती है। यूजर्स उस क्रेडिट लिमिट में ही खर्च कर सकते हैं। उसका भुगतान अगले महीने कर सकते हैं। Amazon Pay Later सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए अमेजन की एप इंस्टॉल करनी पड़ेगी।

यह भी पढ़ें—भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में बंपर उछाल, सितंबर तिमाही में हुई 5.43 करोड़ शिपमेंट, जानिए किसका रहा दबदबा

ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं क्रेडिट पर

अमेजन पे लेटर में यूजर्स रोजमर्रा की जरूरी सामानों से लेकर घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किराने का सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा बिजली बिल, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज जैसे यूटिलिटी बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं। बता दें कि अमेजन की पे लेटर सुविधा का इस्तेमाल गिफ्ट कार्ड खरीदने या अमेजन पे बैलेंस में मनी लोड करने के लिए नहीं कर सकते।

3000 से जयदा की शॉपिंग करें EMI में

अमेजन इसमें यूजर्स को ईएमआई में सामान खरीद सकते हैं। 3000 रुपए से ज्यादा का शॉपिंग या बिल पेमेंट करने पर अमेजन पे लेटर के कस्टमर उसे अधिकतम 12 माह की ईएमआई में कंवर्ट करा सकते हैं। साथ ही इसमें कस्टमर्स को ऑटो-रीपेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यानि बकाया राशि एक बार में चुकाने पर कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें—Samsung का QLED 8K Tv खरीदने पर फ्री मिलेगा 1 लाख का यह स्मार्टफोन, जानें ऑफर्स

ऐसे एक्टिवेट करें Amazon Pay Later

अमेजन पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए अमेजन की एप डाउनलोड करें। इसके बाद एप ओपन कर Amazon Pay सेक्शन में जाएं। इसमें ऊपर की तरफ Amazon Pay Later दिखेगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद Sign up in 60 seconds पर क्लिक करें। यहां आपको अपना PAN नंबर और आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपको अमेजन पे लेटर की क्रेडिट लिमिट दे दी जाएगी।