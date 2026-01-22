22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

सेकंड हैंड फोन लेना है? सिर्फ 1 मिनट में ऐसे पता करें कि फोन असली है या चोरी का

How to Check Second Hand Phone: क्या आप सेकंड हैंड फोन खरीदने की सोच रहे हैं? कहीं वह चोरी का या खराब तो नहीं? सिर्फ 1 मिनट में पहचान करना सीखें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 22, 2026

How to Check Second Hand Phone

How to Check Second Hand Phone (Image: Gemini)

How to Check Second Hand Phone:नया स्मार्टफोन खरीदने का मन तो सबका होता है, लेकिन बजट आड़े आ जाता है। ऐसे में सेकंड हैंड या पुराना फोन खरीदना एक समझदारी भरा फैसला लगता है। पर रुकिए… बाजार में चोरी के फोन या अंदरूनी खराबी वाले फोन भी धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। अगर आपने बिना जांचे-परखे फोन ले लिया, तो आपके पैसे भी डूब सकते हैं और आप कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं।

घबराइए मत, पुराना फोन खरीदते समय आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस ये दो आसान तरीके अपनाएं और फोन की पूरी कुंडली आपके सामने होगी।

चोरी का फोन तो नहीं है, ऐसे लगाएं पता

सबसे पहले यह पक्का करना जरूरी है कि जो फोन आप खरीद रहे हैं, वो पुलिस रिकॉर्ड में ब्लैकलिस्टेड या चोरी का तो नहीं है। इसके लिए भारत सरकार की KYM (Know Your Mobile) सेवा सबसे बेस्ट है।

क्या करना होगा?

  • उस फोन का डायलर खोलें और *#06# टाइप करें। स्क्रीन पर 15 अंकों का IMEI नंबर आ जाएगा। इसे कहीं नोट कर लें या कॉपी कर लें।
  • अब अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं। एक नया मैसेज टाइप करें: KYM <एक स्पेस दें> अपना 15 अंकों का IMEI नंबर लिखें। (ध्यान रहे, KYM लिखने के बाद एक स्पेस देना जरूरी है)।
  • इस मैसेज को 14422 पर भेज दें।

मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड बाद आपको एक जवाब मिलेगा। अगर रिप्लाई में फोन का स्टेटस 'Blacklisted' या कोई और गड़बड़ दिखे, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। ऐसे फोन से तुरंत तौबा कर लें।

अंदर से कैसा है फोन? डायग्नोस्टिक्स बताएगा सच

फोन बाहर से देखने में बिल्कुल चकाचक लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसका सेंसर, कैमरा या स्पीकर ठीक से काम न कर रहा हो। अगर आप Oppo, Vivo, Realme या OnePlus जैसा फोन ले रहे हैं, तो इसमें एक खास फीचर आपकी मदद करेगा।

चेक करने का तरीका: इन ब्रांड्स के फोन में पहले से ही Phone Manager नाम का एक ऐप होता है (Vivo में इसे iManager कहते हैं)। इस ऐप को खोलें। यहां दाईं ओर कोने में ऊपर की तरफ आपको तीन डॉट या मेन्यू दिखेगा, वहां जाकर Diagnostics (डायग्नोस्टिक्स) का ऑप्शन चुनें।

जैसे ही आप इसे चालू करेंगे, फोन खुद ही अपने सभी पुर्जों का टेस्ट लेना शुरू कर देगा। कुछ ही मिनटों में आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी कि फोन का टच, कैमरा, बैटरी और बटन सही सलामत हैं या नहीं।

एक जरूरी बात

पुराना फोन लेते समय सिर्फ सॉफ्टवेयर पर भरोसा न करें। फोन को चार्ज पर लगाकर देखें कि बैटरी सही से चार्ज हो रही है या नहीं। साथ ही, सिम डालकर कॉल करके आवाज की क्वालिटी भी चेक कर लें। अगर बेचने वाला व्यक्ति फोन का ओरिजिनल बिल दे रहा है, तो यह सबसे सुरक्षित सौदा है।

थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप न केवल अपने पैसे बचा सकते हैं, बल्कि एक शानदार वर्किंग फोन भी पा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

सर्दियों में AC खरीदना क्यों है स्मार्ट फैसला? ये 5 कारण बचाएंगे आपके हजारों रुपये
टेक्नोलॉजी
Benefits of buying AC in winter India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

22 Jan 2026 01:14 pm

Hindi News / Technology / सेकंड हैंड फोन लेना है? सिर्फ 1 मिनट में ऐसे पता करें कि फोन असली है या चोरी का

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

अब आपके ईयरफोन्स से आपकी बातें सुन रहे हैं हैकर्स, सिर्फ 15 सेकंड में हो रहा है WhisperPair अटैक

WhisperPair Attack Bluetooth Headphones
टेक्नोलॉजी

अब बच्चों को नहीं आएंगे अजनबियों के मैसेज, WhatsApp ला रहा ये खास फीचर

WhatsApp Kids Safety Feature
टेक्नोलॉजी

मोबाइल रिचार्ज पर फिर महंगाई की मार, जून तक 15% तक बढ़ सकता है आपका कॉलिंग और डेटा खर्च

Mobile Recharge Price Hike 2026
टेक्नोलॉजी

चार्जिंग की छुट्टी? 29 जनवरी को आ रहा सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन, क्या पावर बैंक हो जाएंगे बेकार

Realme P4 Power 10001mAh Battery
टेक्नोलॉजी

आपके आधार कार्ड पर कोई और तो नहीं चला रहा सिम? 2 मिनट में ऐसे लगाएं पता और करें ब्लॉक

Sanchar Saathi Portal SIM Check
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.