अब पासवर्ड नहीं: स्मार्ट ट्रिक्स से कनेक्ट कर सकेंगे Wi-Fi, बस फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स

भारत•May 08, 2025 / 05:20 pm• Rahul Yadav

How to Connect to WiFi Without Password: आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना आम बात है और Wi-Fi नेटवर्क्स का इस्तेमाल भी हर जगह बढ़ता जा रहा है। लेकिन कई बार हम पासवर्ड भूल जाते हैं या किसी कारणवश पासवर्ड हमारे पास नहीं होता जिससे Wi-Fi से कनेक्ट करना एक चुनौती बन जाती है। खासकर जब आप किसी नए जगह पर होते हैं। जैसे दोस्त के घर, नया ऑफिस, या होटल में तो यह समस्या और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इसे आसान बना दिया है और आप बिना पासवर्ड पूछे भी Wi-Fi से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप कुछ स्मार्ट फीचर्स की मदद से बिना किसी परेशानी के Wi-Fi का इस्तेमाल कर सकते हैं।

WPS बटन से मिनटों में कर सकेंगे WiFi कनेक्ट WPS यानि Wi-Fi Protected Setup एक ऐसा फीचर है जो कुछ राउटर्स में मौजूद होता है। इसके जरिए आप बिना पासवर्ड डाले वाई-फाई से जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने फोन की Wi-Fi सेटिंग्स में WPS ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है और फिर राउटर पर मौजूद WPS बटन को दबाना होता है। दो मिनट के अंदर आपका डिवाइस खुद-ब-खुद नेटवर्क से जुड़ जाएगा। हालांकि यह फीचर अब नए एंड्रॉइड और iPhone डिवाइसेज में आमतौर पर नहीं मिलता क्योंकि इसे सिक्योरिटी के लिहाज से हटाया जा चुका है। QR कोड स्कैन करके सीधा हो सकते हैं कनेक्ट अगर आपके पास Android 10 या उससे नया वर्जन है तो Wi-Fi नेटवर्क को QR कोड की मदद से शेयर किया जा सकता है। जिस डिवाइस में नेटवर्क पहले से सेव है उसमें वाई-फाई सेटिंग्स में जाकर QR कोड जनरेट करें। अब दूसरा यूजर इस कोड को अपने फोन से स्कैन करके आसानी से नेटवर्क से जुड़ सकता है। iPhone यूजर्स भी Wi-Fi पासवर्ड QR कोड के जरिए शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने iPhone के Passwords ऐप को खोलना है फिर उस Wi-Fi नेटवर्क पर टैप करना है जिसका पासवर्ड आप शेयर करना चाहते हैं। अब स्क्रीन पर जो QR कोड दिखे उसे दूसरा व्यक्ति अपने फोन के कैमरा ऐप से स्कैन कर सकता है और वह आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। iPhone से iPhone में सीधे पासवर्ड शेयर करें Apple ने अपने यूजर्स के लिए Wi-Fi पासवर्ड शेयर करने की और भी आसान सुविधा दी है। अगर दोनों डिवाइस iPhone हैं तो पासवर्ड पूछे बिना ही नेटवर्क शेयर हो सकता है। दोनों डिवाइसेज में Wi-Fi और Bluetooth ऑन होना चाहिए और वे किसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट न हों। रिसीविंग डिवाइस जब नेटवर्क पर टैप करेगा तो शेयरर को पासवर्ड शेयर करने का पॉपअप मिलेगा जिस पर टैप करते ही नेटवर्क एक्सेस मिल जाएगा। Apple ने अपने यूजर्स के लिए Wi-Fi पासवर्ड शेयर करने की और भी आसान सुविधा दी है। अगर दोनों डिवाइस iPhone हैं तो पासवर्ड पूछे बिना ही नेटवर्क शेयर हो सकता है। दोनों डिवाइसेज में Wi-Fi और Bluetooth ऑन होना चाहिए और वे किसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट न हों। रिसीविंग डिवाइस जब नेटवर्क पर टैप करेगा तो शेयरर को पासवर्ड शेयर करने का पॉपअप मिलेगा जिस पर टैप करते ही नेटवर्क एक्सेस मिल जाएगा। Nearby Share या Quick Share का करें इस्तेमाल Android 6.0 और उसके बाद के वर्जन वाले डिवाइसेज में आप Nearby Share या Quick Share की मदद से भी Wi-Fi नेटवर्क शेयर कर सकते हैं। जिस डिवाइस में नेटवर्क सेव है उसमें Wi-Fi सेटिंग्स में जाकर 'शेयर नेटवर्क' विकल्प चुनें और Nearby Share को ऑन करें। अब सामने वाले डिवाइस का नाम सिलेक्ट करें और शेयर बटन दबाएं। रिसीवर डिवाइस में एक फाइल या अलर्ट आएगा जिसे स्वीकार करने पर कनेक्शन मिल जाएगा। पासवर्ड भूल जाते हैं? ये ट्रिक्स आएंगे काम अगर आप बार-बार Wi-Fi पासवर्ड भूल जाते हैं तो QR कोड का स्क्रीनशॉट सेव करना फायदेमंद होगा। इसके अलावा अपने राउटर के पीछे लिखा डिफॉल्ट पासवर्ड किसी डायरी या नोट्स ऐप में सेव कर लेना भी एक स्मार्ट तरीका है।