iOS 26 पसंद नहीं आया? अपने iPhone को iOS 18 पर डाउनग्रेड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

How to Downgrade iOS 26 to iOS 18: Apple ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के साथ ही 15 सितंबर को iOS 26 का नया अपडेट जारी कर दिया है। इसमें कई नए फीचर्स और बदलाव आए हैं जिसकी वजह से लाखों यूजर्स ने इसे तुरंत इंस्टॉल कर लिया। लेकिन कुछ लोगों को इस अपडेट के बाद बैटरी जल्दी खत्म होने, फोन स्लो होने और अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी iOS 26 से परेशान हैं तो अब आप अपने iPhone को वापस iOS 18 पर डाउनग्रेड कर सकते हैं।
सबसे पहले अपने iPhone का बैकअप लें। आप iCloud, Mac (Finder) या Windows (iTunes) का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से ज्यादा बैकअप रखना सुरक्षित रहेगा।
Settings → आपका नाम → Find My → Find My iPhone → Off करें। इसके बाद अपने Apple ID से साइन आउट करें।
Apple की ऑफिशियल साइट या iTunes से अपने iPhone मॉडल के लिए सही IPSW फाइल डाउनलोड करें।
Mac पर Finder या Windows पर iTunes खोलें और सुनिश्चित करें कि आपका iPhone सही से डिटेक्ट हो रहा है।
डाउनग्रेड पूरा होने के बाद आप iPhone को नए डिवाइस की तरह सेटअप कर सकते हैं या पहले लिया गया बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं।
ध्यान दें कि डाउनग्रेड करते समय आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए बैकअप लेना जरूरी है।
अगर iOS 26 से iPhone डाउनग्रेड करना आपके लिए मुश्किल लगता है तो थोड़े दिन इंतजार करना बेहतर है। Apple जल्द ही iOS 26 के बग्स को सुधार कर नया अपडेट जारी करेगा।