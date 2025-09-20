Patrika LogoSwitch to English

टेक्नोलॉजी

iOS 26 पसंद नहीं आया? अपने iPhone को iOS 18 पर डाउनग्रेड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

How to Downgrade iOS 26 to iOS 18: iOS 26 पसंद नहीं आया? बिना डेटा खोए अपने iPhone को आसानी से iOS 18 पर डाउनग्रेड करने कर सकते हैं। जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया।

भारत

Rahul Yadav

Sep 20, 2025

How to Downgrade iOS 26 to iOS 18
How to Downgrade iOS 26 to iOS 18 (Image Source: Apple)

How to Downgrade iOS 26 to iOS 18: Apple ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के साथ ही 15 सितंबर को iOS 26 का नया अपडेट जारी कर दिया है। इसमें कई नए फीचर्स और बदलाव आए हैं जिसकी वजह से लाखों यूजर्स ने इसे तुरंत इंस्टॉल कर लिया। लेकिन कुछ लोगों को इस अपडेट के बाद बैटरी जल्दी खत्म होने, फोन स्लो होने और अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी iOS 26 से परेशान हैं तो अब आप अपने iPhone को वापस iOS 18 पर डाउनग्रेड कर सकते हैं।

iOS 26 से iOS 18 पर वापस जाने के के लिए स्टेप्स

स्टेप 1: बैकअप बनाएं

सबसे पहले अपने iPhone का बैकअप लें। आप iCloud, Mac (Finder) या Windows (iTunes) का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से ज्यादा बैकअप रखना सुरक्षित रहेगा।

स्टेप 2: Find My iPhone बंद करें

Settings → आपका नाम → Find My → Find My iPhone → Off करें। इसके बाद अपने Apple ID से साइन आउट करें।

स्टेप 3: iOS 18.6.2 IPSW फाइल डाउनलोड करें

Apple की ऑफिशियल साइट या iTunes से अपने iPhone मॉडल के लिए सही IPSW फाइल डाउनलोड करें।

स्टेप 4: iPhone को कंप्यूटर से कनेक्ट करें

Mac पर Finder या Windows पर iTunes खोलें और सुनिश्चित करें कि आपका iPhone सही से डिटेक्ट हो रहा है।

स्टेप 5: iPhone को DFU मोड में डालें

  • Volume Up दबाकर छोड़ें।
  • Volume Down दबाकर छोड़ें।
  • Side बटन तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन ब्लैक न हो जाए।
  • Side + Volume Down बटन को 5 सेकंड दबाए रखें।
  • Side बटन छोड़ दें, लेकिन Volume Down दबाए रखें जब तक कंप्यूटर डिवाइस पहचान न ले।

स्टेप 6: Restore प्रक्रिया शुरू करें

  • Mac पर: Option + Restore iPhone → IPSW फाइल चुनें
  • Windows पर: Shift + Restore → IPSW फाइल चुनें, इंस्टॉलेशन पूरा होने तक iPhone कनेक्टेड रखें।

स्टेप 7: iPhone सेटअप करें

डाउनग्रेड पूरा होने के बाद आप iPhone को नए डिवाइस की तरह सेटअप कर सकते हैं या पहले लिया गया बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं।

डाउनग्रेड के दौरान डेटा का क्या होगा?

ध्यान दें कि डाउनग्रेड करते समय आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए बैकअप लेना जरूरी है।

दूसरा विकल्प

अगर iOS 26 से iPhone डाउनग्रेड करना आपके लिए मुश्किल लगता है तो थोड़े दिन इंतजार करना बेहतर है। Apple जल्द ही iOS 26 के बग्स को सुधार कर नया अपडेट जारी करेगा।

Updated on:

20 Sept 2025 01:49 pm

Published on:

20 Sept 2025 01:27 pm

Hindi News / Technology / iOS 26 पसंद नहीं आया? अपने iPhone को iOS 18 पर डाउनग्रेड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

