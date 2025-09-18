Patrika LogoSwitch to English

गूगल पे, फोन पे पुरानी बाते हैं: अब अंगूठे से होगा पेमेंट, भारत में इस कंपनी पेश किया ThumbPay डिवाइस

ThumbPay in India: एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने अपना ThumbPay डिवाइस पेश किया है। जिससे बिना मोबाइल और कार्ड सिर्फ अंगूठे के निशान से पेमेंट किया जा सकता है। यह ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों में काम करेगा।

भारत

Rahul Yadav

Sep 18, 2025

ThumbPay in India
ThumbPay in India (Image: Gemini)

ThumbPay in India: भारत में डिजिटल पेमेंट की दुनिया तेजी से बदल रही है। अब तक हमें पैसे देने या लेने के लिए मोबाइल, कैश या कार्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक भारतीय स्टार्टअप प्रॉक्सी (Proxy) ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है, जिससे आप केवल अपने अंगूठे के निशान से पेमेंट कर सकेंगे। इस नए डिवाइस का नाम ThumbPay है।

ThumbPay कैसे करता है काम?

ThumbPay का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। किसी दुकान या स्टोर पर यह डिवाइस मौजूद होगा, जहां ग्राहक को सिर्फ अपना अंगूठा लगाना होगा।

  • डिवाइस तुरंत ग्राहक की पहचान आधार (Aadhaar Enabled Payment System) से मिलाएगा।
  • पहचान कन्फर्म होने के बाद UPI (Unified Payments Interface) के जरिए बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे।
  • इस प्रक्रिया में न तो मोबाइल की जरूरत होगी और न ही QR कोड स्कैन करने की।

ThumbPay के खास फीचर्स

  • इसमें सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जिससे धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है।
  • इसमें छोटा कैमरा और यूवी सिस्टम है जो डिवाइस को साफ और सुरक्षित रखता है।
  • यह डिवाइस UPI साउंड बॉक्स की तरह काम करता है और पेमेंट सफल होने पर आवाज में जानकारी देता है।
  • 4G, वाई-फाई और LoRaWAN जैसी टेक्नोलॉजी से यह कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी काम कर सकता है।
  • बैटरी से चलने वाला यह डिवाइस बिजली न होने पर भी उपयोग में लाया जा सकता है।

ThumbPay डिवाइस की कीमत कितनी है?

कंपनी ने ThumbPay की कीमत 2000 रुपये से कम रखी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि छोटे दुकानदार, ग्रामीण इलाकों के व्यापारी और वे लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

लॉन्च से पहले टेस्टिंग

स्टार्टअप कंपनी ने इस डिवाइस का पायलट टेस्ट पूरा कर लिया है। अब यह प्रॉजेक्ट UIDAI और NPCI से मंजूरी पाने की प्रक्रिया में है। मंजूरी मिलते ही इसे बैंकों और फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर बाजार में उतारा जाएगा।

ThumbPay क्यों है खास?

पिछले दस सालों में भारत ने आधार और UPI जैसी टेक्नोलॉजी से दुनिया को नया रास्ता दिखाया है। अब ThumbPay इन दोनों को जोड़कर एक और नई सुविधा देने वाला है। इससे खासकर गांव और दूर-दराज के लोग डिजिटल पेमेंट की सुविधा से जुड़ पाएंगे।

