गूगल पे, फोन पे पुरानी बाते हैं: अब अंगूठे से होगा पेमेंट, भारत में इस कंपनी पेश किया ThumbPay डिवाइस

ThumbPay in India: भारत में डिजिटल पेमेंट की दुनिया तेजी से बदल रही है। अब तक हमें पैसे देने या लेने के लिए मोबाइल, कैश या कार्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक भारतीय स्टार्टअप प्रॉक्सी (Proxy) ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है, जिससे आप केवल अपने अंगूठे के निशान से पेमेंट कर सकेंगे। इस नए डिवाइस का नाम ThumbPay है।
ThumbPay का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। किसी दुकान या स्टोर पर यह डिवाइस मौजूद होगा, जहां ग्राहक को सिर्फ अपना अंगूठा लगाना होगा।
कंपनी ने ThumbPay की कीमत 2000 रुपये से कम रखी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि छोटे दुकानदार, ग्रामीण इलाकों के व्यापारी और वे लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।
स्टार्टअप कंपनी ने इस डिवाइस का पायलट टेस्ट पूरा कर लिया है। अब यह प्रॉजेक्ट UIDAI और NPCI से मंजूरी पाने की प्रक्रिया में है। मंजूरी मिलते ही इसे बैंकों और फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर बाजार में उतारा जाएगा।
पिछले दस सालों में भारत ने आधार और UPI जैसी टेक्नोलॉजी से दुनिया को नया रास्ता दिखाया है। अब ThumbPay इन दोनों को जोड़कर एक और नई सुविधा देने वाला है। इससे खासकर गांव और दूर-दराज के लोग डिजिटल पेमेंट की सुविधा से जुड़ पाएंगे।