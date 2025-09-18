गूगल पे, फोन पे पुरानी बाते हैं: अब अंगूठे से होगा पेमेंट, भारत में इस कंपनी पेश किया ThumbPay डिवाइस

ThumbPay in India: भारत में डिजिटल पेमेंट की दुनिया तेजी से बदल रही है। अब तक हमें पैसे देने या लेने के लिए मोबाइल, कैश या कार्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक भारतीय स्टार्टअप प्रॉक्सी (Proxy) ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है, जिससे आप केवल अपने अंगूठे के निशान से पेमेंट कर सकेंगे। इस नए डिवाइस का नाम ThumbPay है।