टेक्नोलॉजी

PM Modi RAX Phone: दिखने में नॉर्मल, हाई-फाई है सिक्योरिटी, जानिए पीएम मोदी के फोन की कीमत व खासियत

PM Modi RAX Phone: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए RAX Phone का इस्तेमाल करते हैं। जानें इसकी कीमत, फीचर्स और खासियत।

भारत

Rahul Yadav

Sep 17, 2025

PM Modi RAX Phone
PM Modi RAX Phone (Image: Patrika.com)

PM Modi RAX Phone: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर लोग उनकी जिंदगी से जुड़ी नई-नई बातें जानना चाहते हैं। अक्सर एक सवाल लोगों के मन में आता है कि पीएम मोदी आखिर बातचीत करने के लिए किस फोन का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद वे कोई हाई-टेक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खास है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी जिस फोन का इस्तेमाल करते हैं, उसे RAX Phone कहा जाता है। यह एक सामान्य फोन नहीं बल्कि बेहद सुरक्षित संचार के लिए बनाया गया खास डिवाइस है।

क्या है RAX Phone?

RAX का पूरा नाम Restricted Access Exchange Phone है। इसे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) ने तैयार किया है। Airtel की आधिकारिक वेबसाइट पर छपे एक ब्लॉग के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी कम्युनिकेशन के लिए RAX Phone का इस्तेमाल करते हैं। यह फोन सुरक्षित बातचीत के लिए डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी कॉल को हैक या ट्रैक करना नामुमकिन हो। यही वजह है कि इसे आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसका इस्तेमाल सिर्फ चुनिंदा सरकारी अधिकारी ही कर सकते हैं।

RAX Phone क्यों है खास?

यह फोन सुरक्षा के लिहाज से इतना मजबूत है कि इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइसों में गिना जाता है। कॉल करते समय इसमें कॉलर की लाइव तस्वीर दिखाई जाती है जिससे पहचान की कोई गलती नहीं हो सकती है। साथ ही बातचीत हैंडसेट स्तर पर ही एन्क्रिप्ट हो जाती है, जिससे इसे बीच में इंटरसेप्ट करना या सुनना असंभव है। यह फोन मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड पर चलता है और इसकी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इसे और भी मजबूत बनाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे हाई लेवल के नेता इसे यूज करते हैं।

RAX Phone की कीमत और उपलब्धता?

RAX Phone की कीमत आम जनता को नहीं पता चल सकती क्योंकि यह केवल सरकारी अधिकारियों के लिए ही बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को हर महीने एक यूजर पर करीब 2,354 रुपये का खर्च आता है। हालांकि यह खर्च सुरक्षा के लिहाज से बेहद मामूली है क्योंकि इस फोन का मकसद सिर्फ और सिर्फ गोपनीय बातचीत को सुरक्षित रखना है।

क्यों जरूरी है RAX Phone?

प्रधानमंत्री और बड़े अधिकारियों के बीच होने वाली बातचीत में कई बार बेहद संवेदनशील जानकारी होती है। अगर यह जानकारी बाहर चली जाए तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में RAX Phone का इस्तेमाल सुनिश्चित करता है कि कोई भी बातचीत लीक न हो और गोपनीयता पूरी तरह बनी रहे।

PM नरेन्द्र मोदी

PM Narendra Modi

Tech news

17 Sept 2025 04:47 pm

Hindi News / Technology / PM Modi RAX Phone: दिखने में नॉर्मल, हाई-फाई है सिक्योरिटी, जानिए पीएम मोदी के फोन की कीमत व खासियत

