PM Modi RAX Phone: दिखने में नॉर्मल, हाई-फाई है सिक्योरिटी, जानिए पीएम मोदी के फोन की कीमत व खासियत

PM Modi RAX Phone: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर लोग उनकी जिंदगी से जुड़ी नई-नई बातें जानना चाहते हैं। अक्सर एक सवाल लोगों के मन में आता है कि पीएम मोदी आखिर बातचीत करने के लिए किस फोन का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद वे कोई हाई-टेक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खास है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी जिस फोन का इस्तेमाल करते हैं, उसे RAX Phone कहा जाता है। यह एक सामान्य फोन नहीं बल्कि बेहद सुरक्षित संचार के लिए बनाया गया खास डिवाइस है।