टेक्नोलॉजी

WhatsApp पर आ रहा है नया Threaded Replies फीचर, अब रिप्लाई ढूंढने की समस्या होगी खत्म, जानें कैसे करता है काम?

WhatsApp Threaded Replies फीचर से अब चैट्स में रिप्लाई ढूंढने की परेशानी खत्म होगी। यह फीचर रिप्लाईज को थ्रेड में दिखाएगा और यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा।

भारत

Rahul Yadav

Sep 15, 2025

WhatsApp Threaded Replies Feature
WhatsApp Threaded Replies Feature (Image: Gemini)

WhatsApp Threaded Replies Feature: व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स ला रहा है। अब कंपनी एक नया अपडेट टेस्ट कर रही है, जिसका नाम Threaded Replies है। यह फीचर खासतौर पर ग्रुप चैट्स और लंबी बातचीत को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप भी बार-बार पुराने मैसेज ढूंढने में परेशान रहते हैं तो यह फीचर आपकी समस्या को खत्म करने वाला है।

WhatsApp Threaded Replies क्या है?

Threaded Replies फीचर का मतलब है कि किसी भी मैसेज के नीचे उसकी सभी रिप्लाई एक जगह दिखाई देंगी। यानी अब आपको किसी खास जवाब को ढूंढने के लिए ऊपर-नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी। यह तरीका स्लैक (Slack) और डिस्कॉर्ड (Discord) जैसी प्लेटफॉर्म्स की तरह है जो चैट्स को प्रोफेशनल और साफ-सुथरा बनाता है।

WhatsApp Threaded Replies फीचर कैसे काम करेगा?

इस नए फीचर में जब कोई यूजर किसी मैसेज का जवाब देगा, तो वह सीधे उसी मैसेज के नीचे एक थ्रेड में दिखाई देगा। थ्रेड में सभी रिप्लाई टाइमलाइन के अनुसार दिखाई जाएंगी। रिप्लाईज को इंटरनल रूप से फॉलोअप टैग मिलेगा, लेकिन यह टैग बाकी यूजर्स को नहीं दिखाई देगा, जिससे बातचीत नेचुरल लगेगी। यूजर आसानी से थ्रेड खोलकर सभी जवाब देख सकते हैं।

किसके लिए उपलब्ध है?

फिलहाल यह फीचर केवल कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूज़र्स को गूगल प्ले स्टोर से WhatsApp का लेटेस्ट बीटा वर्ज़न डाउनलोड करना होगा। कंपनी अभी यूज़र्स से फीडबैक ले रही है और उसके आधार पर फीचर का ऑफिसियल रोलआउट किया जाएगा।

यूजर्स के लिए फायदे?

यह फीचर फिलहाल केवल कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर्स इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से WhatsApp का लेटेस्ट बीटा वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी यूजर्स से फीडबैक ले रही है और उसी के आधार पर इसे सभी के लिए रोलआउट किया जाएगा।

अगर यह फीचर सभी के लिए लॉन्च हो जाता है तो ग्रुप चैट्स और लंबी बातचीत में रिप्लाई ढूंढना आसान हो जाएगा। चैट्स साफ-सुथरी और व्यवस्थित दिखेंगी, और प्रोफेशनल व व्यक्तिगत बातचीत दोनों में यूजर का अनुभव बेहतर होगा।

कुल मिलाकर, WhatsApp का Threaded Replies फीचर यूजर्स की सबसे बड़ी समस्या पुराने रिप्लाई ढूंढने की दिक्कत को खत्म कर देगा। आने वाले समय में चैटिंग का अनुभव न केवल आसान बल्कि स्मार्ट और व्यवस्थित भी हो जाएगा।

Published on:

15 Sept 2025 04:42 pm

