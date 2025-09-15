WhatsApp पर आ रहा है नया Threaded Replies फीचर, अब रिप्लाई ढूंढने की समस्या होगी खत्म, जानें कैसे करता है काम?

WhatsApp Threaded Replies Feature: व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स ला रहा है। अब कंपनी एक नया अपडेट टेस्ट कर रही है, जिसका नाम Threaded Replies है। यह फीचर खासतौर पर ग्रुप चैट्स और लंबी बातचीत को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप भी बार-बार पुराने मैसेज ढूंढने में परेशान रहते हैं तो यह फीचर आपकी समस्या को खत्म करने वाला है।