UPI पेमेंट के लिए आज से लागू हुए नए नियम, जानिए अब क्या बदल गया है?

UPI Changes From Today: यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन-देन करने वाले लोगों के लिए 15 सितम्बर 2025 का दिन अहम है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई की लिमिट में बड़े बदलाव किए हैं। अब बीमा प्रीमियम, लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल या शेयर बाजार में निवेश जैसे बड़े भुगतान एक बार में करना आसान हो गया है। इन नए नियमों के साथ यूपीआई न केवल छोटे लेन-देन का साधन रहेगा बल्कि बड़े भुगतानों के लिए भी भरोसेमंद विकल्प बन गया है।