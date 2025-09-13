अब WhatsApp पर भी मिलेगा आपका आधार कार्ड, जानिए कैसे करें डाउनलोड?

How to Get Aadhar Card on WhatsApp: आधार कार्ड आज हर भारतीय के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स में से एक है। बैंक से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठाना हो, नया सिम कार्ड लेना हो या फिर किसी सरकारी सेवा का फायदा, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन समस्या तब आती है जब अचानक आधार की कॉपी मांग ली जाए और आपके पास उसका प्रिंट या हार्ड कॉपी न हो। अब इस चिंता से छुटकारा मिल गया है क्योंकि अब आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके सीधे WhatsApp पर ही अपना डिजिटल आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे?