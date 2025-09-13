Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

अब WhatsApp पर भी मिलेगा आपका आधार कार्ड, जानिए कैसे करें डाउनलोड?

How to Get Aadhar Card on WhatsApp: आधार कार्ड अब WhatsApp पर भी आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट के जरिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर तुरंत अपना डिजिटल आधार पा सकते हैं, देखें तरीका।

भारत

Rahul Yadav

Sep 13, 2025

How to Get Aadhar Card on WhatsApp
How to Get Aadhar Card on WhatsApp (Image: Gemini)

How to Get Aadhar Card on WhatsApp: आधार कार्ड आज हर भारतीय के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स में से एक है। बैंक से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठाना हो, नया सिम कार्ड लेना हो या फिर किसी सरकारी सेवा का फायदा, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन समस्या तब आती है जब अचानक आधार की कॉपी मांग ली जाए और आपके पास उसका प्रिंट या हार्ड कॉपी न हो। अब इस चिंता से छुटकारा मिल गया है क्योंकि अब आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके सीधे WhatsApp पर ही अपना डिजिटल आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे?

MyGov Helpdesk से मिलेगी सुविधा

सरकार ने इस सेवा के लिए MyGov Helpdesk चैटबॉट की शुरुआत की है। यह चैटबॉट DigiLocker से जुड़ा हुआ है जहां से सुरक्षित तरीके से आधार सहित अन्य डाक्यूमेंट्स निकाले जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का सिक्योरिटी रिस्क नहीं है और डाक्यूमेंट्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।

ये भी पढ़ें

Amazon Flipkart Sale: ऑनलाइन फोन तो खरीद लिया? अब यह भी जान लीजिये ये असली है या फिर नकली
टेक्नोलॉजी
image

WhatsApp पर आधार कार्ड डाउनलोड करने का तरीका?

WhatsApp से आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

  • सबसे पहले अपने मोबाइल में MyGov Helpdesk का नंबर +91-9013151515 सेव करें।
  • अब WhatsApp खोलकर इस नंबर पर Hi या Namaste लिखकर भेजें।
  • आपके सामने कई सरकारी सेवाओं की लिस्ट आ जाएगी, यहां से Digital Aadhaar Download का विकल्प चुनें।
  • अब अपना आधार नंबर डालें और उसे वेरिफाई करें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसे एंटर करके कन्फर्म करें।
  • जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा, आपका आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में WhatsApp चैट पर मिल जाएगा।

जब चाहें करें इस्तेमाल

एक बार आधार कार्ड डाउनलोड होने के बाद इसे आप कभी भी WhatsApp से खोल सकते हैं किसी को भेज सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए बार-बार UIDAI की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन और कैप्चा भरने की जरूरत नहीं है।

ये भी पढ़ें

IND vs PAK Asia Cup 2025: जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स ऐसे फ्री में देखें भारत-पाकिस्तान का LIVE मैच
टेक्नोलॉजी
IND vs PAK Asia Cup 2025 Live Streaming

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

13 Sept 2025 03:21 pm

Hindi News / Technology / अब WhatsApp पर भी मिलेगा आपका आधार कार्ड, जानिए कैसे करें डाउनलोड?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.