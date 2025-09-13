अब WhatsApp पर भी मिलेगा आपका आधार कार्ड, जानिए कैसे करें डाउनलोड?

How to Get Aadhar Card on WhatsApp: आधार कार्ड आज हर भारतीय के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स में से एक है। बैंक से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठाना हो, नया सिम कार्ड लेना हो या फिर किसी सरकारी सेवा का फायदा, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन समस्या तब आती है जब अचानक आधार की कॉपी मांग ली जाए और आपके पास उसका प्रिंट या हार्ड कॉपी न हो। अब इस चिंता से छुटकारा मिल गया है क्योंकि अब आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके सीधे WhatsApp पर ही अपना डिजिटल आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे?
सरकार ने इस सेवा के लिए MyGov Helpdesk चैटबॉट की शुरुआत की है। यह चैटबॉट DigiLocker से जुड़ा हुआ है जहां से सुरक्षित तरीके से आधार सहित अन्य डाक्यूमेंट्स निकाले जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का सिक्योरिटी रिस्क नहीं है और डाक्यूमेंट्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।
WhatsApp से आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
एक बार आधार कार्ड डाउनलोड होने के बाद इसे आप कभी भी WhatsApp से खोल सकते हैं किसी को भेज सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए बार-बार UIDAI की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन और कैप्चा भरने की जरूरत नहीं है।