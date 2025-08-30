खो गया है UAN? आधार और फोन नंबर की मदद से मिनटों में ऐसे करें पता, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

How To Know Your UAN Number: अगर आप नौकरी करते हैं तो आपने कभी न कभी PF (Provident Fund) के बारे में जरूर सुना होगा। आपकी सैलरी से हर महीने एक हिस्सा PF अकाउंट में जमा होता है। यह पैसा भविष्य के लिए सेव किया जाता है और जरूरत पड़ने पर आप इसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन PF से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आपको UAN (Universal Account Number) की जरूरत होती है।
UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक 12 अंकों का यूनिक नंबर है जिसे EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) जारी करता है। नौकरी बदलने पर आपका नया PF अकाउंट तो बन सकता है लेकिन आपका UAN वही रहता है। यही वजह है कि आपके सभी PF अकाउंट एक ही UAN से लिंक हो जाते हैं।
अगर आपको अपना UAN नंबर नहीं पता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप इसे EPFO की वेबसाइट पर आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
अगर आप अपना UAN जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।
UAN आपके PF अकाउंट से जुड़ी हर जानकारी का गेटवे है।
इसलिए हर कर्मचारी के लिए अपना UAN जानना और उसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।