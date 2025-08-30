खो गया है UAN? आधार और फोन नंबर की मदद से मिनटों में ऐसे करें पता, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

How To Know Your UAN Number: अगर आप नौकरी करते हैं तो आपने कभी न कभी PF (Provident Fund) के बारे में जरूर सुना होगा। आपकी सैलरी से हर महीने एक हिस्सा PF अकाउंट में जमा होता है। यह पैसा भविष्य के लिए सेव किया जाता है और जरूरत पड़ने पर आप इसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन PF से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आपको UAN (Universal Account Number) की जरूरत होती है।