खो गया है UAN? आधार और फोन नंबर की मदद से मिनटों में ऐसे करें पता, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

How To Know Your UAN Number: अगर आपका भी UAN खो गया है या फिर याद नहीं है तो अब आधार या मोबाइल नंबर से मिनटों में EPFO वेबसाइट पर नंबर पता कर सकते हैं। जानें आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।

भारत

Rahul Yadav

Aug 30, 2025

How To Know Your UAN Number
How To Know Your UAN Number (Image: Canva)

How To Know Your UAN Number: अगर आप नौकरी करते हैं तो आपने कभी न कभी PF (Provident Fund) के बारे में जरूर सुना होगा। आपकी सैलरी से हर महीने एक हिस्सा PF अकाउंट में जमा होता है। यह पैसा भविष्य के लिए सेव किया जाता है और जरूरत पड़ने पर आप इसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन PF से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आपको UAN (Universal Account Number) की जरूरत होती है।

क्या है UAN Number?

UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक 12 अंकों का यूनिक नंबर है जिसे EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) जारी करता है। नौकरी बदलने पर आपका नया PF अकाउंट तो बन सकता है लेकिन आपका UAN वही रहता है। यही वजह है कि आपके सभी PF अकाउंट एक ही UAN से लिंक हो जाते हैं।

UAN पता करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

अगर आपको अपना UAN नंबर नहीं पता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप इसे EPFO की वेबसाइट पर आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।

  • आधार नंबर/पैन नंबर/मेंबर आईडी
  • PF अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर

ऑनलाइन UAN नंबर पता करने का तरीका

अगर आप अपना UAN जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

  • सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • ऊपर दिए गए Services टैब पर क्लिक करें और फिर For Employees ऑप्शन चुनें।
  • इसके बाद Member UAN/Online Services पर क्लिक करें।
  • अब पेज पर लॉगिन विंडो के नीचे Important Links सेक्शन मिलेगा। यहां से Know Your UAN पर क्लिक करें।
  • नई विंडो में अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें और फिर Request OTP पर क्लिक करें।
  • आपके मोबाइल पर OTP आएगा उसे डालें।
  • अब अपना नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर (या पैन/मेंबर आईडी) डालकर सबमिट करें।
  • स्क्रीन पर आपका UAN नंबर दिखाई देगा।
  • ध्यान रहे कि आधार नंबर डालना सबसे आसान तरीका है क्योंकि यह लगभग सभी के पास होता है।

क्यों जरूरी है UAN Number?

UAN आपके PF अकाउंट से जुड़ी हर जानकारी का गेटवे है।

  • इसके जरिए आप PF बैलेंस चेक कर सकते हैं।
  • पैसे निकालने का अनुरोध कर सकते हैं।
  • पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं।
  • नौकरी बदलने पर नया PF अकाउंट पुराने UAN से लिंक कर सकते हैं।

इसलिए हर कर्मचारी के लिए अपना UAN जानना और उसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।

