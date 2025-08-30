क्या अब नहीं चलेगा Paytm? सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा सवाल, कंपनी ने दिया ये जवाब

Paytm UPI News: हाल ही में सोशल मीडिया पर Paytm UPI को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं। कुछ लोगों ने यह कह दिया था कि 31 अगस्त से Paytm UPI बंद हो जाएगा, जिससे यूजर्स में चिंता और भ्रम पैदा हो गया। लेकिन अब Paytm के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह केवल तकनीकी बदलाव है और सामान्य यूजर्स को कोई परेशानी नहीं होगी।
Paytm के प्रमुख विजय शेखर शर्मा ने स्पष्ट किया कि 31 अगस्त से होने वाला बदलाव केवल तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे सामान्य यूजर्स को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूजर्स का पैसा सुरक्षित रहेगा और लेन-देन पहले की तरह ही आसान तरीके से चलता रहेगा।
गूगल प्ले की नोटिफिकेशन ने लोगों को डराया कि Paytm UPI बंद हो जाएगा। असल में नोटिफिकेशन उन यूजर्स के लिए था जिनके बार-बार होने वाले भुगतान के हैंडल अपडेट नहीं हुए थे। 31 अगस्त के बाद पुराने @paytm हैंडल गूगल प्ले पर मान्य नहीं होंगे। इस अधूरी जानकारी के कारण भ्रम फैला जिसे अब Paytm ने साफ कर दिया है।
कुल-मिलाकर, Paytm UPI बंद नहीं हो रहा है। केवल तकनीकी अपडेट हो रहे हैं और जो यूजर्स पुराने हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें नए हैंडल में बदलाव करना होगा। आम यूजर्स के लिए सब कुछ पहले की तरह सामान्य रहेगा।