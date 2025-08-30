क्या अब नहीं चलेगा Paytm? सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा सवाल, कंपनी ने दिया ये जवाब

Paytm UPI News: हाल ही में सोशल मीडिया पर Paytm UPI को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं। कुछ लोगों ने यह कह दिया था कि 31 अगस्त से Paytm UPI बंद हो जाएगा, जिससे यूजर्स में चिंता और भ्रम पैदा हो गया। लेकिन अब Paytm के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह केवल तकनीकी बदलाव है और सामान्य यूजर्स को कोई परेशानी नहीं होगी।