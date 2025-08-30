Patrika LogoSwitch to English

टेक्नोलॉजी

क्या अब नहीं चलेगा Paytm? सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा सवाल, कंपनी ने दिया ये जवाब

Paytm UPI News: क्या Paytm बंद होने वाला है? अफवाहों के बीच कंपनी ने बताया कि सामान्य यूजर्स के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, जानें जरूरी अपडेट।

भारत

Rahul Yadav

Aug 30, 2025

Paytm UPI News
Paytm UPI News (Image: PayTM)

Paytm UPI News: हाल ही में सोशल मीडिया पर Paytm UPI को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं। कुछ लोगों ने यह कह दिया था कि 31 अगस्त से Paytm UPI बंद हो जाएगा, जिससे यूजर्स में चिंता और भ्रम पैदा हो गया। लेकिन अब Paytm के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह केवल तकनीकी बदलाव है और सामान्य यूजर्स को कोई परेशानी नहीं होगी।

बदलाव किसके लिए है?

  • Paytm के मुताबिक, यह अपडेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बार-बार होने वाले भुगतान जैसे यूट्यूब प्रीमियम, गूगल वन स्टोरेज या अन्य सब्सक्रिप्शन के लिए @paytm UPI हैंडल का इस्तेमाल करते हैं।
  • सामान्य UPI यूजर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
  • प्रभावित यूजर्स को अपने पुराने @paytm हैंडल को नए हैंडल जैसे @pthdfc, @ptaxis, @ptyes या @ptsbi में बदलना होगा।
  • उदाहरण से समझें: अगर आपका हैंडल ravi@paytm है तो यह अब बैंक के अनुसार ravi@pthdfc या ravi@ptsbi बन जाएगा।

प्रभावित यूजर्स को क्या करना चाहिए?

  • नए UPI हैंडल पर स्विच करें।
  • गूगल पे या फोनपे जैसे अन्य प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें।
  • बार-बार होने वाले भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग करें।

विजय शेखर शर्मा ने क्या कहा?

Paytm के प्रमुख विजय शेखर शर्मा ने स्पष्ट किया कि 31 अगस्त से होने वाला बदलाव केवल तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे सामान्य यूजर्स को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूजर्स का पैसा सुरक्षित रहेगा और लेन-देन पहले की तरह ही आसान तरीके से चलता रहेगा।

Paytm के बंद होने की अफवाहें क्यों फैलीं?

गूगल प्ले की नोटिफिकेशन ने लोगों को डराया कि Paytm UPI बंद हो जाएगा। असल में नोटिफिकेशन उन यूजर्स के लिए था जिनके बार-बार होने वाले भुगतान के हैंडल अपडेट नहीं हुए थे। 31 अगस्त के बाद पुराने @paytm हैंडल गूगल प्ले पर मान्य नहीं होंगे। इस अधूरी जानकारी के कारण भ्रम फैला जिसे अब Paytm ने साफ कर दिया है।

कुल-मिलाकर, Paytm UPI बंद नहीं हो रहा है। केवल तकनीकी अपडेट हो रहे हैं और जो यूजर्स पुराने हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें नए हैंडल में बदलाव करना होगा। आम यूजर्स के लिए सब कुछ पहले की तरह सामान्य रहेगा।

Updated on:

30 Aug 2025 12:28 pm

Published on:

30 Aug 2025 12:21 pm

Hindi News / Technology / क्या अब नहीं चलेगा Paytm? सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा सवाल, कंपनी ने दिया ये जवाब

