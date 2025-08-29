पुराना फोन बेचने जा रहे हैं? उससे पहले जरूर करें ये 4 काम, वरना हो सकता है डेटा चोरी

Tips for Selling Phone: आजकल लोग अक्सर नया स्मार्टफोन लेने के बाद अपना पुराना फोन बेच देते हैं। सुनने में यह आसान लगता है लेकिन कई बार लापरवाही की वजह से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल, ज्यादातर लोग पुराने मोबाइल से केवल सिम और मेमोरी कार्ड निकालकर बेच देते हैं जबकि उसमें सेव अकाउंट्स और पासवर्ड भूल जाते हैं। ऐसे में आपका निजी डेटा गलत हाथों में जा सकता है। यहां जानिए वो 4 जरूरी काम जो हर किसी को पुराने फोन को बेचने से पहले करने चाहिए।
सबसे पहले अपने फोन से सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स (जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम) और बैंकिंग ऐप्स से लॉग-आउट कर लें। इसके बाद फोन की सेटिंग्स → बैकअप एंड रीसेट → रीसेट फोन पर जाएं। ऐसा करने से मोबाइल में मौजूद सभी फोटो, वीडियो और फाइलें डिलीट हो जाएंगी और फोन बिल्कुल नई स्थिति में आ जाएगा।
पुराना फोन बेचने से पहले जरूरी डेटा को सुरक्षित रखना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए आप फोन की सेटिंग में जाकर बैकअप ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। इससे आपकी तस्वीरें, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स और डॉक्युमेंट्स सीधे Google Drive या किसी और क्लाउड स्टोरेज में सेव हो जाएंगे। इस तरह आपका डेटा भविष्य में भी सुरक्षित रहेगा।
ज्यादातर यूजर्स अपना गूगल अकाउंट फोन से हटाना भूल जाते हैं। यह गलती खतरनाक साबित हो सकती है। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर Users & Accounts सेक्शन खोलें और वहां से अपने जीमेल अकाउंट को ‘Remove’ कर दें। इससे आपका अकाउंट उस फोन से पूरी तरह हट जाएगा और दूसरा व्यक्ति आपकी जानकारी तक नहीं पहुंच पाएगा।
कई बार ब्राउजर या ऐप्स में सेव पासवर्ड रह जाते हैं। इन्हें डिलीट करना बेहद जरूरी है। इसके लिए ब्राउजर की प्रोफाइल सेटिंग खोलें और Saved Passwords सेक्शन में जाकर हर पासवर्ड को हटाएं। इस तरह आप अपने ईमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग अकाउंट्स को सुरक्षित रख पाएंगे।
पुराना फोन बेचना आसान है लेकिन लापरवाही से किया गया यह कदम आपके लिए डेटा चोरी का कारण बन सकता है। इसलिए फोन बेचने से पहले बैकअप लें, फैक्टरी रीसेट करें, गूगल अकाउंट हटाएं और पासवर्ड डिलीट करना न भूलें। इन चार स्टेप्स से आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।