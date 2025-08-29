पुराना फोन बेचने जा रहे हैं? उससे पहले जरूर करें ये 4 काम, वरना हो सकता है डेटा चोरी

Tips for Selling Phone: आजकल लोग अक्सर नया स्मार्टफोन लेने के बाद अपना पुराना फोन बेच देते हैं। सुनने में यह आसान लगता है लेकिन कई बार लापरवाही की वजह से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल, ज्यादातर लोग पुराने मोबाइल से केवल सिम और मेमोरी कार्ड निकालकर बेच देते हैं जबकि उसमें सेव अकाउंट्स और पासवर्ड भूल जाते हैं। ऐसे में आपका निजी डेटा गलत हाथों में जा सकता है। यहां जानिए वो 4 जरूरी काम जो हर किसी को पुराने फोन को बेचने से पहले करने चाहिए।