खुद को किसी भी WhatsApp ग्रुप में जुड़ने से ऐसे बचाएं

दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग एप WhatsApp में एक फीचर है व्हाट्सएप ग्रुप। आप भी कई ग्रुप्स में एड होंगे। हालांकि कई बार ऐसा होता कि आपको पता ही नहीं होता और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एड कर लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जब व्हाट्एप ग्रुप बनाता है तो अपने फोन कॉन्टैक्ट्स में जाकर किसी को भी ग्रुप में एड कर सकते हैं। हालांकि दूसरे व्यक्ति द्वारा बिना इजाजत ग्रुप में जोड़े जाने से यूजर्स काफी परेशान रहते हैं। हालांकि आप बिना इजाजत दूसरों द्वारा खुद को किसी भी ग्रुप में एड होने से बचा सकते हैं। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और इसके बाद कोई भी आपको बिना आपकी मर्जी के किसी ग्रुप में नहीं जोड़ पाएगा। यह एंड्रॉयड और iPhone दोनों ही यूज़र्स के लिए है।

Group Privacy Settings

आपको अपने फोन में ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग्स को इनेबल करना होगा। हालांकि इसके लिए आपके फोन में व्हॉट्सएप का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है। एंड्रॉयड के लिए वर्जन 2.19.308 और आईफोन के लिए वर्जन 2.19.112 होना जरूरी है। आप प्लेस्टोर पर जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होंगे।

फॉलो करें ये स्टेप्स

आपको व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर कुछ बदलाव करने होंगे। इसके लिए एंड्रॉयड यूजर्स अपने मोबाइल पर खोलें। आपको टॉप में राइट साइड पर तीन-डॉट आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद Settings में जाएं। वहां Account ऑप्शन में जाकर Privacy में जाएं। इसके बाद आपको ग्रुप पर टैप करना होगा। यहां आपको Everyone, My Contacts और My Contacts Except में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा।

ऐसे चुनें ऑप्शन

अगर आप Everyone ऑप्शन को चुनेंगे तो कोई भी व्हाट्सएप यूज़र आपको ग्रुप में एड कर सकता है। अगर My Contacts पर क्लिक करेंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौज़ूद एडमिन ही उस यूज़र को ग्रुप का हिस्सा बना पाएंगे। वहीं My Contacts Except को चुनने पर केवल चुनिंदा यूज़र्स ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ पाएंगे। My Contacts Except को चुनने पर जब कोई ग्रुप एडमिन आपको किसी ग्रुप एड करना चाहेगा तो उसे आपको इनविटेशन भेजना होगा। यूजर को इस इनविटेशन पर 72 घंटों पर फैसला करना होगा। अगर आप चाहें तो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और न चाहें तो एडमिन बिना आपकी मर्जी के आपको उस ग्रुप में नहीं जोड़ पाएगा।

iPhone यूजर्स ऐसे करें इनेबल

अगर आप iPhone यूजर है तो आप अपने आईफोन में व्हाट्सएप खोलें। इसके बाद आप बॉटम बार में दिए सेटिंग्स विकल्प पर क्लिक करें। यहां Account पर क्लिक कर Privacy में जाएं। इसके बाद Groups पर क्लिक करें। यहां iPhone यूजर्स को Everyone, My Contacts और My Contacts Except ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आप अपनी पंसद का विकल्प चुन सकते हैं।