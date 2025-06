How To Remove Leaked Private Photos: प्राइवेट फोटो या वीडियो लीक होने पर यहां लें मदद, स्टेप-बाय-स्टेप जानें हटवाने का तरीका

How To Remove Leaked Private Photos and Videos: इंटरनेट पर प्राइवेट फोटो या वीडियो लीक हो जाना अब आम समस्या बनती जा रही है। इस खबर में जानें कैसे बिना पहचान उजागर किए अपनी निजी तस्वीरें और वीडियो सुरक्षित तरीके से हटवाई जा सकती हैं।

भारत•Jun 15, 2025 / 12:37 pm• Rahul Yadav

How To Remove Leaked Private Photos and Videos From Internet (Image: AI)

How To Remove Leaked Private Photos and Videos: डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ने जीवन को आसान बनाया है वहीं इसके दुरुपयोग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। निजी तस्वीरें और वीडियो लीक होने की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। ऐसे में एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म StopNCII.org अब इस गंभीर समस्या से निबटने में लोगों की मदद कर रहा है।

अगर आपकी निजी या अंतरंग तस्वीरें और वीडियो आपकी अनुमति के बिना इंटरनेट पर साझा की जा रही हैं तो आप StopNCII.org के जरिए उन्हें हटवाने में मदद पा सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म Non-Consensual Intimate Images (NCII) को रोकने और हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। How To Remove Leaked Private Photos and Videos Safely (Image: StopNCII.org) How To Remove Leaked Private Photos: लीक हुई फोटो और वीडियो को ऐसे हटाएगी स्मार्ट टेक्नोलॉजी StopNCII.org एक खास Image Hashing Technology का उपयोग करता है। इस तकनीक के तहत पीड़ित व्यक्ति को अपनी निजी फोटो या वीडियो की एक कॉपी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करनी होती है, जिसे सर्वर पर सेव नहीं किया जाता। इसके बजाय उसका एक डिजिटल फिंगरप्रिंट (हैश) तैयार किया जाता है। यह हैश तब उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साझा किया जाता है, जो इस प्लेटफॉर्म (जैसे कि Meta के Facebook और Instagram) से जुड़े होते हैं। जब भी कोई उस सामग्री को फिर से अपलोड करने की कोशिश करता है, उसे ऑटोमेटिक रूप से ब्लॉक कर दिया जाता है। How To Remove Leaked Private Photos: महिलाओं के लिए राहत इस पहल से खास तौर पर महिलाओं को राहत मिल रही है जो अक्सर इस तरह की साइबर उत्पीड़न की घटनाओं का शिकार होती हैं। यह सेवा पूरी तरह से गोपनीय, फ्री और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। किसने शुरू किया यह प्लेटफॉर्म? StopNCII.org को ब्रिटेन की संस्था Revenge Porn Helpline ने विकसित किया है। Meta जैसी ग्लोबल कंपनियों का सहयोग इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। UK सरकार समेत कई डिजिटल सुरक्षा एजेंसियों ने इस प्लेटफॉर्म की सराहना की है। यह भी पढ़ें: Instagram New Features: इंस्टाग्राम नोट्स पर अब दिखेगा आपका Spotify सांग, जानें कैसे काम करता है ये फीचर जब मदद चाहिए, डरें नहीं ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ित चुप रह जाते हैं जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। StopNCII.org जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अब कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए अपनी प्राइवेट फोटो या वीडियो को हटवा सकता है। 90% से अधिक रिमूवल रेट के साथ, यह प्लेटफॉर्म अब तक 2 लाख से ज्यादा तस्वीरों को इंटरनेट से सफलतापूर्वक हटवा चुका है। कैसे दर्ज करें केस? जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया StopNCII.org पर अपना केस बनाना बेहद सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। वेबसाइट के होमपेज पर ही 'Create a Case' का विकल्प उपलब्ध होता है। इस प्रक्रिया में कुल 9 चरण होते हैं, जिनमें आपसे यह जानकारी मांगी जाती है कि आपकी कौन-सी फोटो या वीडियो बिना आपकी अनुमति के शेयर की जा रही है या उसके लीक होने की आशंका है। जानकारी देने के बाद, वेबसाइट आपके डिवाइस से संबंधित फोटो या वीडियो को स्कैन करती है और उसकी एक यूनिक डिजिटल पहचान तैयार करती है, जिसे Hash Value कहा जाता है। यह हैश वैल्यू ही उस कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने की प्रक्रिया की नींव होती है। StopNCII.org इस हैश वैल्यू को अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म्स जैसे Meta (Facebook, Instagram) सहित अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ साझा करता है। ये कंपनियां उसी हैश से मेल खाते किसी भी कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर ढूंढ़ कर ऑटोमेटिक रूप से हटा देती हैं। इसके अलावा, StopNCII.org समय-समय पर इंटरनेट पर उस हैश वैल्यू से मिलता-जुलता कंटेंट खोजता रहता है और उसे हटाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। केस रजिस्टर होने के बाद आपको एक यूनिक केस आईडी दी जाती है जिसकी मदद से आप अपनी शिकायत की स्थिति (Progress) को ट्रैक कर सकते हैं। यह भी पढ़ें: Upcoming Phones in July 2025: फोल्डेबल से लेकर फ्लैगशिप तक, जुलाई में आ रहे हैं ये धमाकेदार स्मार्टफोन्स

