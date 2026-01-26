स्लो इंटरनेट से परेशान हैं? फॉलो करें ये 5 आसान स्टेप्स और अपने पुराने फोन में भी पाएं बेहतर Wi-Fi स्पीड

Slow Wi-Fi Speed Fix: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप वाई-फाई राउटर के ठीक सामने बैठे हैं, फिर भी फोन पर इंटरनेट की स्पीड कछुए की तरह सुस्त है? अक्सर हमें लगता है कि समस्या नेटवर्क या राउटर में है, लेकिन कई मामलों में यह आपके फोन की एक छिपी हुई सेटिंग की वजह से भी हो सकता है। एंड्रॉइड फोन में मौजूद यह सेटिंग बैटरी बचाने के लिए नेटवर्क स्कैनिंग की प्रक्रिया को सीमित कर देती है, जिससे कुछ परिस्थितियों में नेटवर्क रिस्पॉन्स धीमा महसूस हो सकता है।