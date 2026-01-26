स्लो इंटरनेट से परेशान हैं? फॉलो करें ये 5 आसान स्टेप्स और अपने पुराने फोन में भी पाएं बेहतर Wi-Fi स्पीड

Slow Wi-Fi Speed Fix (Image: Gemini)
Slow Wi-Fi Speed Fix: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप वाई-फाई राउटर के ठीक सामने बैठे हैं, फिर भी फोन पर इंटरनेट की स्पीड कछुए की तरह सुस्त है? अक्सर हमें लगता है कि समस्या नेटवर्क या राउटर में है, लेकिन कई मामलों में यह आपके फोन की एक छिपी हुई सेटिंग की वजह से भी हो सकता है। एंड्रॉइड फोन में मौजूद यह सेटिंग बैटरी बचाने के लिए नेटवर्क स्कैनिंग की प्रक्रिया को सीमित कर देती है, जिससे कुछ परिस्थितियों में नेटवर्क रिस्पॉन्स धीमा महसूस हो सकता है।
दरअसल, एंड्रॉइड सिस्टम को परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के बीच संतुलन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए गूगल ने Wi-Fi Scan Throttling नाम का एक फीचर जोड़ा है, जो फोन को लगातार बैकग्राउंड में नए नेटवर्क खोजने की फ्रीक्वेंसी सीमित करता है। इससे बैटरी की खपत कम होती है, लेकिन कुछ मामलों में राउटर के करीब रहते हुए भी नेटवर्क का रिस्पॉन्स अपेक्षाकृत धीमा लग सकता है।
अगर आप बेहतर कनेक्टिविटी के लिए थोड़ी अतिरिक्त बैटरी खपत को स्वीकार कर सकते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1: Developer Options को जगाएं
सबसे पहले फोन की Settings में जाकर About Phone (या Software Information) पर जाएं। वहां Build Number नाम की एंट्री पर लगातार 7 बार जल्दी-जल्दी टैप करें।
स्टेप 2: पहचान कन्फर्म करें
आखिरी टैप के बाद, आपसे आपके डिवाइस का PIN या पासवर्ड मांगा जाएगा। इसे दर्ज करते ही एक नोटिफिकेशन आएगा कि Developer Options अब अनलॉक हो गए हैं।
स्टेप 3: छिपा हुआ मेन्यू ढूंढें
वापस मुख्य Settings में जाएं। अब सबसे नीचे या System Settings के अंदर आपको Developer Options नाम का नया विकल्प दिखाई देगा, इसे खोलें।
स्टेप 4: नेटवर्किंग सेक्शन में जाएं
अंदर जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करें, जब तक आपको Networking सेक्शन न मिल जाए। यहां मौजूद सेटिंग्स को ध्यान से देखें।
स्टेप 5: थ्रॉटलिंग बंद करें
यहां आपको Wi-Fi scan throttling का टॉगल दिखेगा, जो डिफॉल्ट रूप से चालू (On) होता है। इस स्विच को बंद (Off) कर दें।
इस सेटिंग को बंद करने के बाद आपका फोन आस-पास के नेटवर्क को अधिक बार स्कैन करने लगेगा। इससे कुछ स्थितियों में सिग्नल स्टेबिलिटी और नेटवर्क रिस्पॉन्स बेहतर हो सकता है, जिसका असर ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग अनुभव पर दिख सकता है। हालांकि, ध्यान रहे कि इससे आपके फोन की बैटरी पहले की तुलना में थोड़ी तेजी से खत्म हो सकती है।
