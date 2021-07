व्हाट्सऐप नोटिफिकेशन से हैं परेशान तो अपनाइएं ये ट्रिक, नहीं करना पड़ेगा फोन का इंटरनेट बंद

नई दिल्ली। व्हाट्सऐप (WhatsApp) पॉपुलर मैसेजिंग इंस्टेंट ऐप हैं। ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर इसका इस्तेमाल करते हैं और यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कंपनियां कई फीचर भी देती है। व्हाट्सऐप पर कोई भी मैसेज आने पर यूजर को नोटिफिकेशन मिलता है। यह फीचर काफी उपयोगी होता है। हालांकि कभी—कभी लोगों के लिए यह परेशानी का सबब बन जाता है। कई इतने मैसेजेज आते हैं कि इंसान इरिटेट हो जाता है। साथ स्क्रीन पर भी यह दिख जाता है कि किसका मैसेज आया है। ऐसे में अगर आप किसी को फोन में कुछ दिखा रहे होते हैं तो उसको भी पता चल जाता है कि यह किसका मैसेज आया है। इससे बचने के लिए यूजर इंटरनेट बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से कई बार जरूरी अपडेट मिलने से इंसान चूक जाता है। आज हम आपको इस परेशानी से पार पाने के लिए कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आपको व्हाट्सऐप को बिना अनइंस्टॉल किए नोटिफिकेशन्स को पूरी तरह बंद कर सकते हैं।

सेटिंग्स में जाकर फॉलो करें ये टिप्स

—सबसे पहले व्हाट्सऐप नोटिफिकेशन अलर्ट को डिसेबल करने के लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सऐप की सेटिंग में जाना होगा।

—वहां नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएं और फिर मैसेज के लिए Notification Tone Menu में जाकर लाइट सेक्शन में जाएं और None सिलेक्ट कर लें।

—लाइट के अलावा वाइब्रेशन को भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए Vibration सेक्शन में जाकर Off सिलेक्ट करें।

—साथ ही इन ऑप्शन्स के साथ दिए गए Use high priority notifications को भी टर्न ऑफ कर दें।

—इसी तरह ग्रुप सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन्स के लिए दिए गए इन सभी ऑप्शन्स को भी ऑफ कर सकते हैं।

एंड्रॉयड सेटिंग में जाकर ऑफ करें नोटिफिकेशन्स

—ऐप के अलावा एंड्रॉयड सिस्टम भी ऐप के लिए नोटिफिकेशन भेजता है। इसे ऑफ करने के लिए फोन की Setting में जाएं।

—इसके बाद Apps and Notifications में जाएं।

वहां Apps में जाकर WhatsApp सिलेक्ट कर लें।

—वहां Notifications सेक्शन में जाकर All WhatsApp Notifications को टर्न ऑफ कर दें।

Permissions को ऐसे करें डिसेबल

—ऐप इंस्टॉल करने पर वह आपसे कई परमिशन मांगता है। उन्हें ऑफ करने के लिए फोन की Settings में जाएं।

—उसके बाद Apps and Notifications में जाकर Apps ओपन करें। फिर WhatsApp को सिलेक्ट कर लें।

—फिर Permissions में जाकर सारी परमिशन को रद्द कर दें, जिससे WhatsApp को कैमरा और माइक्रोफोन आदि के लिए एक्ससे मिलता है।

—इसके बाद WhatsApp की App info में Mobile Data पर क्लिक करें और बैकग्राउंड में मोबाइल डेटा के यूसेज को डिसेबल कर दें।

—अब फिर बैक आकर Force Stop ऑप्शन पर क्लिक करें।

यह सब करने से ऐप काम नहीं करेगा और आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब आपको अगर यह देखना है कि व्हाट्सऐप पर कोई मैसेज आया है या नहीं तो इसके लिए आपको व्हाट्सऐप ओपन करके देखना होगा।