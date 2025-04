अब WhatsApp पर भी Truecaller बताएगा अनजान नंबर का नाम, जानें आसान तरीका

अधिकतर लोग Truecaller को सिर्फ फोन कॉल की पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा फीचर भी है जो WhatsApp और बाकी ऐप्स पर आने वाली कॉल्स को भी पहचान सकता है।

चलिए जानते हैं इस सीक्रेट फीचर को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। Truecaller से WhatsApp कॉलर की पहचान कैसे करें? Step 1 – सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में Truecaller ऐप को ओपन करें। अगर आपने अब तक ऐप अपडेट नहीं किया है, तो Google Play Store या App Store से लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लें।

Step 2 – ऐप की होम स्क्रीन पर ऊपर बाएं कोने (top left corner) में दिए गए तीन लाइन (≡) वाले मेन्यू आइकन पर टैप करें। Step 3 – अब खुलने वाले मेन्यू में नीचे स्क्रॉल करते हुए “Settings” ऑप्शन को चुनें।

Step 4 – Settings में आपको “Calls” नाम का सेक्शन मिलेगा, उस पर टैप करें। Step 5 – अब नीचे की ओर स्क्रॉल करें और जहां लिखा है – “Identify numbers on other apps”, उस टॉगल को ON कर दें।

इस फीचर को ऑन करने के बाद क्या होगा? जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे, Truecaller अब सिर्फ आपके सामान्य फोन कॉल्स ही नहीं, बल्कि WhatsApp, Instagram या किसी और ऐप पर आने वाली अनजान कॉल्स की भी पहचान करेगा। जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे, Truecaller अब सिर्फ आपके सामान्य फोन कॉल्स ही नहीं, बल्कि WhatsApp, Instagram या किसी और ऐप पर आने वाली अनजान कॉल्स की भी पहचान करेगा।

जब भी कोई अनजान नंबर से WhatsApp पर कॉल आएगी, तो Truecaller उसकी जानकारी स्क्रीन पर दिखा देगा – जैसे नाम, लोकेशन, और क्या वो नंबर पहले से रिपोर्ट किया गया है। Truecaller का यह छुपा हुआ फीचर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें अक्सर WhatsApp पर अनजान नंबरों से कॉल्स आती हैं। इसे एक्टिवेट करना बेहद आसान है और इससे आपकी डिजिटल सेफ्टी में भी सुधार होता है।