इंस्टाग्राम पर आया नया फीचर, अब यूजर्स रील्स को जोड़कर बना सकेंगे सीरीज, जानें कैसे करें इस्तेमाल?

Instagram New Feature Update: इंस्टाग्राम ने नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें यूजर्स अब रील्स को आपस में लिंक कर सीरीज बना सकते हैं। जानें क्या है ये नया फीचर और कैसे कर पाएंगे इस्तेमाल।

भारत

Rahul Yadav

Aug 23, 2025

Instagram New Feature Update
Instagram New Feature Update (Image: Freepik)

Instagram New Feature Update: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग लंबे आर्टिकल पढ़ना और लंबी वीडियो देखना कम ही पसंद करते हैं। यही वजह है कि रील्स और शार्ट वीडियो का चलन तेजी से बढ़ा है। कम समय में काम की जानकारी कुछ सेकेंड्स या मिनटों में मिल जाती है।

इंस्टाग्राम अपने शार्ट वीडियो कंटेंट के लिए जाना है। अब इसकी पैरेंट कंपनी मेटा ने क्रिएटर्स के लिए एक नया और दिलचस्प फीचर पेश किया है। इस फीचर से क्रिएटर्स अपनी रील्स को आपस में लिंक करके उन्हें एक सीरीज की तरह बना सकेंगे। इससे न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी कहानी या थीम को व्यवस्थित ढंग से पेश करने में मदद मिलेगी बल्कि ऑडिएंस के लिए भी पूरी सीरीज को एक साथ देख पाना आसान हो जाएगा।

कैसे काम करेगा यह फीचर?

नए फीचर के जरिए क्रिएटर किसी नई या पहले से पोस्ट की गई रील को दूसरी रील से लिंक कर सकते हैं। यानी अगर कोई क्रिएटर किसी खास टॉपिक या थीम पर रील्स बना रहा है तो वह उन्हें एक सीरीज की तरह पेश कर सकता है। इससे ऑडिएंस को बार-बार पूरी फीड स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे सीधे लिंक्ड हुई रील्स को आसानी से देख पाएंगे। हालांकि, यह सुविधा केवल पब्लिक रील्स के लिए उपलब्ध है। क्लोज फ्रेंड्स या सब्सक्राइबर-ओनली रील्स को लिंक नहीं किया जा सकता है।

नई रील को लिंक करने की प्रक्रिया क्या है?

जब कोई यूजर नई रील पोस्ट करता है तो कैप्शन बॉक्स के ठीक नीचे रील लिंक करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां से वह दूसरी रील को चुन सकता है और उसे एक टाइटल दे सकता है। टाइटल कम से कम 15 अक्षरों का होना चाहिए, वरना डिफॉल्ट नाम Linked reel ही रहेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद क्रिएटर आसानी से रील को शेयर कर सकता है।

पुरानी रील में कैसे लिंक करें?

इंस्टाग्राम ने यह फीचर पहले से मौजूद रील्स के लिए भी उपलब्ध कराई है। इसके लिए क्रिएटर को अपनी रील पर जाकर दाईं ओर दिए गए ऑप्शन पर टैप करना होगा। अगर उस रील में अभी तक कोई लिंक नहीं है तो Add linked reel पर टैप करें। वहीं यदि पहले से लिंक मौजूद है तो उसे Edit linked reel के माध्यम से बदला या अपडेट किया जा सकता है।

एडिट या अनलिंक करने का ऑप्शन

क्रिएटर्स के पास लिंक की गई रील को एडिट करने या उसे हटाने का विकल्प भी है। अगर किसी रील को अनलिंक कर दिया जाता है तो वह अब दूसरी रील से जुड़ी हुई दिखाई नहीं देगी।

क्रिएटर्स के लिए क्यों है खास?

आजकल कई क्रिएटर्स अपनी रील्स को सीरीज की तरह पेश करते हैं। चाहे वह कॉमेडी हो, छोटी कहानियां हों या फिर किसी विषय पर जानकारी। इस नए फीचर से क्रिएटर्स को अपना कंटेंट और बेहतर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहीं दर्शकों के लिए भी यह सुविधा खास है क्योंकि अब वे पूरी सीरीज को आसानी से और बिना किसी रुकावट के देख पाएंगे।

