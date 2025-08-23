इंस्टाग्राम पर आया नया फीचर, अब यूजर्स रील्स को जोड़कर बना सकेंगे सीरीज, जानें कैसे करें इस्तेमाल?

नए फीचर के जरिए क्रिएटर किसी नई या पहले से पोस्ट की गई रील को दूसरी रील से लिंक कर सकते हैं। यानी अगर कोई क्रिएटर किसी खास टॉपिक या थीम पर रील्स बना रहा है तो वह उन्हें एक सीरीज की तरह पेश कर सकता है। इससे ऑडिएंस को बार-बार पूरी फीड स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे सीधे लिंक्ड हुई रील्स को आसानी से देख पाएंगे। हालांकि, यह सुविधा केवल पब्लिक रील्स के लिए उपलब्ध है। क्लोज फ्रेंड्स या सब्सक्राइबर-ओनली रील्स को लिंक नहीं किया जा सकता है।