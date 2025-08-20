भारत में लॉन्च हुई Realme P4 5G सीरीज, 7000 mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Realme P4 Pro 5G में 6.8 इंच का 144Hz AMOLED 4D Curve+ डिस्प्ले दिया गया है, जो Full-HD+ रेजोल्यूशन और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले की अधिकतम ब्राइटनेस 6500 निट्स है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। रियर और फ्रंट, दोनों ही कैमरे 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं।