भारत में लॉन्च हुई Realme P4 5G सीरीज, 7000 mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Realme P4 5G Series: रियलमी ने भारत में अपने स्मार्टफोन की नई P4 5G सीरीज लॉन्च की है। इसमें दो मॉडल्स शामिल हैं। कीमत और खासियत के लिए पढ़ें पूरी खबर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 20, 2025

Realme P4 5G Series Launched in India
Realme P4 5G Series Launched in India (Image: Realme)

Realme P4 5G Series Launched in India: भारत में रियलमी ने अपनी नई P4 5G सीरीज पेश की है जिसमें Realme P4 और Realme P4 Pro मॉडल शामिल हैं। इस बार कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन्स में बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और अपग्रेडेड प्रोसेसर जैसी खूबियां दी हैं। लॉन्च इवेंट के दौरान कीमत और उपलब्धता की भी घोषणा की गई, जिससे भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक और विकल्प जुड़ गया है।

Realme P4 Pro 5G के फीचर्स

Realme P4 Pro 5G में 6.8 इंच का 144Hz AMOLED 4D Curve+ डिस्प्ले दिया गया है, जो Full-HD+ रेजोल्यूशन और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले की अधिकतम ब्राइटनेस 6500 निट्स है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। रियर और फ्रंट, दोनों ही कैमरे 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं।

प्रोसेसर की बात करें तो यह डिवाइस Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट और Hyper Vision AI चिप के साथ आता है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें AirFlow VC कूलिंग सिस्टम दिया गया है। फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Realme P4 5G के फीचर्स

स्टैंडर्ड Realme P4 5G में 6.77 इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन Full HD+ और रिफ्रेश रेट 144Hz है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स तक है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ Hyper Vision AI चिप का इस्तेमाल किया गया है।

कैमरे के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस मौजूद है। सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से फोन को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है। इसमें भी 7000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध है।

कीमत और उपलब्धता

Realme P4 5G की शुरुआती कीमत भारत में 18,499 रुपये रखी गई है। यह Engine Blue, Steel Grey और Forge Red कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। शुरुआती बिक्री 20 अगस्त को हुई थी जबकि ओपन सेल 25 अगस्त से शुरू होगी।

वहीं, Realme P4 Pro 5G की कीमत भारत में 24,999 रुपये से शुरू होती है। यह Midnight Ivy, Dark Oak Wood और Birch Wood कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा। इस फोन की बिक्री 27 अगस्त से शुरू होगी।

Tech news

Published on:

20 Aug 2025 04:14 pm

Hindi News / Education News / भारत में लॉन्च हुई Realme P4 5G सीरीज, 7000 mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

