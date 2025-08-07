Instagram का नया Repost फीचर, अब अपनी फीड में सीधे शेयर करें पसंदीदा पोस्ट और रील्स, आपने आजमाया क्या?

Instagram Repost Feature: इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है जिससे अब आप किसी भी पब्लिक रील या पोस्ट को अपनी फीड में आसानी से Repost कर सकते हैं। पहले जहां लोग सिर्फ स्टोरी में किसी की पोस्ट शेयर कर सकते थे अब वे उन्हें लेकिन अब सीधे अपने प्रोफाइल और फॉलोअर्स की फीड में दिखा सकेंगे। आइए जानते हैं यह फीचर कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं।