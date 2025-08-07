Instagram का नया Repost फीचर, अब अपनी फीड में सीधे शेयर करें पसंदीदा पोस्ट और रील्स, आपने आजमाया क्या?

Instagram Repost Feature: इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है जिससे अब आप किसी भी पब्लिक रील या पोस्ट को अपनी फीड में आसानी से Repost कर सकते हैं। पहले जहां लोग सिर्फ स्टोरी में किसी की पोस्ट शेयर कर सकते थे अब वे उन्हें लेकिन अब सीधे अपने प्रोफाइल और फॉलोअर्स की फीड में दिखा सकेंगे। आइए जानते हैं यह फीचर कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं।
Repost फीचर की मदद से अब Instagram यूजर्स किसी भी पब्लिक पोस्ट या रील को अपने प्रोफाइल पर दोबारा शेयर कर सकते हैं। यह पोस्ट आपकी फीड में भी दिखाई देगी ठीक वैसे ही जैसे आपकी खुद की पोस्ट दिखती है। इसमें क्रिएटर का नाम और रिपोस्टेड का टैग दिखाई देगा ताकि क्रेडिट भी बना रहे।
इस फीचर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। किसी रील या पोस्ट के नीचे दिए गए रिपोस्ट आइकन (दो तीरों वाले सिंबल) पर टैप करें। इसके बाद आप चाहें तो एक छोटा सा कैप्शन या नोट भी ऐड सकते हैं। फिर ‘Repost’ पर टैप करें और वह कंटेंट आपकी फीड और प्रोफाइल के 'Reposts' टैब में दिखाई देने लग जाएगा।
यह फीचर खासकर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जब कोई उनकी पोस्ट को रिपोस्ट करता है तो उनका यूजरनेम साथ में दिखता है और कंटेंट सीधे उनकी प्रोफाइल से लिंक होता है। इससे बिना किसी पैसे के उन्हें और ज्यादा लोग देख सकते हैं जिससे उनके फॉलोअर्स और रीच बढ़ सकती है।
यह फीचर सिर्फ उन्हीं पोस्ट पर काम करता है जो पब्लिक अकाउंट से होती हैं। अगर पोस्ट किसी प्राइवेट प्रोफाइल से है तो उसे रिपोस्ट नहीं किया जा सकता है। साथ ही अगर कोई यूजर नहीं चाहता कि उसकी पोस्ट Repost हो, तो वह अपनी प्राइवेसी सेटिंग में जाकर इसे बंद कर सकता है।
यह नया फीचर Instagram को X (पहले Twitter) और TikTok जैसे ऐप्स की तरह बना देता है जहां लोग आसानी से दूसरों की पोस्ट शेयर कर सकते हैं। इससे यूजर्स के बीच बातचीत बढ़ेगी, अच्छा कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और क्रिएटर्स को बिना पैसे खर्च किए फायदा मिलेगा।