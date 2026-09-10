Apple ने लॉन्च किए iPhone 18 Pro और Pro Max, 45 घंटे तक का बैटरी बैकअप, जानें कीमत से फीचर्स तक हर एक डिटेल

एप्पल आईफोन 18 प्रो (फोटो - एप्पल)
Apple iPhone 18 Pro and Pro Max Launched:Apple ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। दोनों मॉडल को कंपनी ने कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बड़े अपग्रेड के साथ पेश किया है। नए आईफोन में कंपनी की नई A20 Pro चिप दी गई है। इसके साथ नया वेपर चैंबर, वेरिएबल अपर्चर कैमरा और Siri AI जैसे फीचर मिलते हैं। दोनों फोन iOS 27 के साथ आते हैं। इन दोनों मॉडल को Apple के सरप्राइज एंड शाइन इवेंट में लॉन्च किया गया।
भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। वहीं iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये रखी गई है। दोनों फोन 256GB स्टोरेज से शुरू होते हैं। इनके अलावा 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज विकल्प भी मिलेंगे। दोनों मॉडल ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और नए बरगंडी रंग में उपलब्ध होंगे। भारत में इनके प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होंगे। बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी।
|स्टोरेज
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|256GB
|₹1,64,900
|₹1,79,900
|512GB
|₹1,89,900
|₹2,04,900
|1TB
|₹2,39,900
|₹2,54,900
|2TB
|₹3,14,900
|₹3,29,900
iPhone 18 Pro में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। वहीं Pro Max में 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है। दोनों मॉडल में ProMotion तकनीक 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है।
Apple ने इस बार Dynamic Island को भी छोटा किया है। कंपनी के मुताबिक, नया Dynamic Island पहले से ज्यादा उपयोगी होगा और स्क्रीन पर कम जगह घेरेगा। दोनों फोन में पिछले मॉडल से मिलता-जुलता यूनिबॉडी डिजाइन दिया गया है। पीछे की तरफ कैमरा मॉड्यूल के लिए फुल-विड्थ कैमरा प्लेटो दिया गया है। फोन के फ्रेम को भी इसके रंग के साथ मैच किया गया है।
दोनों मॉडल में नई A20 Pro चिप दी गई है। Apple के मुताबिक, यह उसका अब तक का सबसे सक्षम आईफोन प्रोसेसर है। कंपनी ने पिछली पीढ़ी की तुलना में प्रदर्शन में 20 फीसदी तक सुधार का दावा किया है।
A20 Pro में 6-कोर CPU दिया गया है। इसमें 2 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर हैं। इसके साथ 7-कोर GPU और डुअल 16-कोर Neural Engine मिलता है। GPU के हर कोर में न्यूरल एक्सेलेरेटर दिए गए हैं। इससे गेमिंग और AI से जुड़े कामों में बेहतर प्रदर्शन मिलने की उम्मीद है।
Apple ने फोन में नई पीढ़ी का वेपर चैंबर भी दिया है। इसका आकार पिछले मॉडल से बड़ा है। कंपनी के मुताबिक, नए डिजाइन और ज्यादा सतह क्षेत्र की वजह से गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। इससे लंबे समय तक भारी काम करने पर फोन का प्रदर्शन बेहतर बना रहता है।
कैमरा इस बार iPhone 18 Pro सीरीज के सबसे बड़े अपग्रेड में से एक है। दोनों मॉडल में 48 मेगापिक्सल का Fusion कैमरा सिस्टम दिया गया है। मुख्य कैमरे में पहली बार वेरिएबल अपर्चर का इस्तेमाल किया गया है। वेरिएबल अपर्चर की मदद से कैमरा रोशनी और डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से अपर्चर को बदल सकता है। इससे कम रोशनी में बेहतर फोटो लेने और बैकग्राउंड ब्लर पर ज्यादा नियंत्रण मिलने में मदद मिलेगी।
मुख्य कैमरे में सेंसर-शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन दिया गया है। इसके अलावा 48MP Fusion Ultra Wide और 48MP Fusion Telephoto कैमरा भी मिलता है। टेलीफोटो कैमरा 4x ऑप्टिकल जूम और 8x तक ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम सपोर्ट करता है। डिजिटल जूम 40x तक है।
Apple ने कैमरा ऐप में Pro Controls भी दिए हैं। इससे यूजर्स अपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस और हिस्टोग्राम जैसी सेटिंग्स को खुद नियंत्रित कर सकेंगे।
वेरिएबल अपर्चर और नए सेंसर की मदद से रात में ली गई तस्वीरों की क्वालिटी बेहतर करने पर भी Apple ने जोर दिया है। कंपनी के मुताबिक, इससे कम रोशनी में फोटो ज्यादा साफ आएंगी। कैमरा सिस्टम में Photographic Styles 3, नाइट मोड, 48MP मैक्रो फोटोग्राफी और स्मार्ट फोकस ट्रैकिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं। Apple Reference Image का सपोर्ट भी दिया गया है।
फ्रंट में 18MP Center Stage कैमरा दिया गया है। इसमें फोटो और वीडियो कॉल के दौरान यूजर को फ्रेम में बनाए रखने के लिए Center Stage फीचर मिलता है। फ्रंट कैमरा 4K Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है।
बैटरी के मामले में iPhone 18 Pro Max सबसे आगे है। Apple का दावा है कि यह अब तक का सबसे लंबी बैटरी लाइफ वाला iPhone है। कंपनी के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max में 45 घंटे तक वीडियो प्लेबैक मिल सकता है। iPhone 18 Pro में यह आंकड़ा 36 घंटे तक है।
iPhone 18 Pro को तार के जरिए करीब 15 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। वायरलेस चार्जिंग से 50 फीसदी चार्ज होने में करीब 30 मिनट लगते हैं।Apple ने दोनों फोन में नई बैटरी डिजाइन का इस्तेमाल किया है। A20 Pro चिप की बेहतर पावर एफिशिएंसी भी बैटरी बैकअप बढ़ाने में मदद करती है।
दोनों मॉडल में iOS 27 पहले से इंस्टॉल मिलेगा। इसमें Apple Intelligence के साथ नया Siri AI भी दिया गया है। Siri AI को पहले से ज्यादा व्यक्तिगत और बातचीत करने में सक्षम बनाया गया है।
यह यूजर के कॉन्टेक्स्ट को समझकर जवाब देने और ऐप्स के अंदर काम करने में मदद करेगा। Apple के मुताबिक, AI से जुड़े कई काम सीधे डिवाइस पर किए जाते हैं। ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होने पर Private Cloud Compute का इस्तेमाल किया जाता है।
|फीचर
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|डिस्प्ले
|6.3 इंच Super Retina XDR
|6.9 इंच Super Retina XDR
|रिफ्रेश रेट
|ProMotion 120Hz तक
|ProMotion 120Hz तक
|चिप
|A20 Pro
|A20 Pro
|CPU
|6-कोर
|6-कोर
|GPU
|7-कोर
|7-कोर
|मुख्य कैमरा
|48MP Fusion, वेरिएबल अपर्चर
|48MP Fusion, वेरिएबल अपर्चर
|अल्ट्रा वाइड
|48MP
|48MP
|टेलीफोटो
|48MP
|48MP
|फ्रंट कैमरा
|18MP Center Stage
|18MP Center Stage
|वीडियो प्लेबैक
|36 घंटे तक
|45 घंटे तक
|स्टोरेज
|256GB से 2TB
|256GB से 2TB
|रंग
|ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर, बरगंडी
|ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर, बरगंडी
|शुरुआती कीमत
|₹1,64,900
|₹1,79,900
कुल मिलाकर, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में Apple ने इस बार कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। वेरिएबल अपर्चर वाला 48MP कैमरा और A20 Pro चिप इनके प्रमुख अपग्रेड हैं।
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