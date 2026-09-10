Apple ने लॉन्च किए iPhone 18 Pro और Pro Max, 45 घंटे तक का बैटरी बैकअप, जानें कीमत से फीचर्स तक हर एक डिटेल

Apple iPhone 18 Pro and Pro Max Launched:Apple ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। दोनों मॉडल को कंपनी ने कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बड़े अपग्रेड के साथ पेश किया है। नए आईफोन में कंपनी की नई A20 Pro चिप दी गई है। इसके साथ नया वेपर चैंबर, वेरिएबल अपर्चर कैमरा और Siri AI जैसे फीचर मिलते हैं। दोनों फोन iOS 27 के साथ आते हैं। इन दोनों मॉडल को Apple के सरप्राइज एंड शाइन इवेंट में लॉन्च किया गया।