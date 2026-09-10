10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

टेक्नोलॉजी

Apple ने लॉन्च किए iPhone 18 Pro और Pro Max, 45 घंटे तक का बैटरी बैकअप, जानें कीमत से फीचर्स तक हर एक डिटेल

Apple ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। जानें भारत में कीमत, 48MP वेरिएबल अपर्चर कैमरा, A20 Pro चिप, 45 घंटे तक बैटरी और नए फीचर्स की पूरी जानकारी।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 10, 2026

iPhone 18 Pro price in India

एप्पल आईफोन 18 प्रो (फोटो - एप्पल)

Apple iPhone 18 Pro and Pro Max Launched:Apple ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। दोनों मॉडल को कंपनी ने कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बड़े अपग्रेड के साथ पेश किया है। नए आईफोन में कंपनी की नई A20 Pro चिप दी गई है। इसके साथ नया वेपर चैंबर, वेरिएबल अपर्चर कैमरा और Siri AI जैसे फीचर मिलते हैं। दोनों फोन iOS 27 के साथ आते हैं। इन दोनों मॉडल को Apple के सरप्राइज एंड शाइन इवेंट में लॉन्च किया गया।

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की भारत में सभी वेरिएंट की कीमत

भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। वहीं iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये रखी गई है। दोनों फोन 256GB स्टोरेज से शुरू होते हैं। इनके अलावा 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज विकल्प भी मिलेंगे। दोनों मॉडल ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और नए बरगंडी रंग में उपलब्ध होंगे। भारत में इनके प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होंगे। बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी।

स्टोरेजiPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max
256GB₹1,64,900₹1,79,900
512GB₹1,89,900₹2,04,900
1TB₹2,39,900₹2,54,900
2TB₹3,14,900₹3,29,900

6.3 इंच और 6.9 इंच का डिस्प्ले

iPhone 18 Pro में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। वहीं Pro Max में 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है। दोनों मॉडल में ProMotion तकनीक 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है।

Apple ने इस बार Dynamic Island को भी छोटा किया है। कंपनी के मुताबिक, नया Dynamic Island पहले से ज्यादा उपयोगी होगा और स्क्रीन पर कम जगह घेरेगा। दोनों फोन में पिछले मॉडल से मिलता-जुलता यूनिबॉडी डिजाइन दिया गया है। पीछे की तरफ कैमरा मॉड्यूल के लिए फुल-विड्थ कैमरा प्लेटो दिया गया है। फोन के फ्रेम को भी इसके रंग के साथ मैच किया गया है।

A20 Pro चिप से मिलेगा ज्यादा पावर

दोनों मॉडल में नई A20 Pro चिप दी गई है। Apple के मुताबिक, यह उसका अब तक का सबसे सक्षम आईफोन प्रोसेसर है। कंपनी ने पिछली पीढ़ी की तुलना में प्रदर्शन में 20 फीसदी तक सुधार का दावा किया है।

A20 Pro में 6-कोर CPU दिया गया है। इसमें 2 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर हैं। इसके साथ 7-कोर GPU और डुअल 16-कोर Neural Engine मिलता है। GPU के हर कोर में न्यूरल एक्सेलेरेटर दिए गए हैं। इससे गेमिंग और AI से जुड़े कामों में बेहतर प्रदर्शन मिलने की उम्मीद है।

Apple ने फोन में नई पीढ़ी का वेपर चैंबर भी दिया है। इसका आकार पिछले मॉडल से बड़ा है। कंपनी के मुताबिक, नए डिजाइन और ज्यादा सतह क्षेत्र की वजह से गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। इससे लंबे समय तक भारी काम करने पर फोन का प्रदर्शन बेहतर बना रहता है।

वेरिएबल अपर्चर वाला 48MP मुख्य कैमरा

कैमरा इस बार iPhone 18 Pro सीरीज के सबसे बड़े अपग्रेड में से एक है। दोनों मॉडल में 48 मेगापिक्सल का Fusion कैमरा सिस्टम दिया गया है। मुख्य कैमरे में पहली बार वेरिएबल अपर्चर का इस्तेमाल किया गया है। वेरिएबल अपर्चर की मदद से कैमरा रोशनी और डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से अपर्चर को बदल सकता है। इससे कम रोशनी में बेहतर फोटो लेने और बैकग्राउंड ब्लर पर ज्यादा नियंत्रण मिलने में मदद मिलेगी।

मुख्य कैमरे में सेंसर-शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन दिया गया है। इसके अलावा 48MP Fusion Ultra Wide और 48MP Fusion Telephoto कैमरा भी मिलता है। टेलीफोटो कैमरा 4x ऑप्टिकल जूम और 8x तक ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम सपोर्ट करता है। डिजिटल जूम 40x तक है।

Apple ने कैमरा ऐप में Pro Controls भी दिए हैं। इससे यूजर्स अपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस और हिस्टोग्राम जैसी सेटिंग्स को खुद नियंत्रित कर सकेंगे।

रात में फोटोग्राफी होगी बेहतर

वेरिएबल अपर्चर और नए सेंसर की मदद से रात में ली गई तस्वीरों की क्वालिटी बेहतर करने पर भी Apple ने जोर दिया है। कंपनी के मुताबिक, इससे कम रोशनी में फोटो ज्यादा साफ आएंगी। कैमरा सिस्टम में Photographic Styles 3, नाइट मोड, 48MP मैक्रो फोटोग्राफी और स्मार्ट फोकस ट्रैकिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं। Apple Reference Image का सपोर्ट भी दिया गया है।

फ्रंट में 18MP Center Stage कैमरा दिया गया है। इसमें फोटो और वीडियो कॉल के दौरान यूजर को फ्रेम में बनाए रखने के लिए Center Stage फीचर मिलता है। फ्रंट कैमरा 4K Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है।

45 घंटे तक चलेगी बैटरी

बैटरी के मामले में iPhone 18 Pro Max सबसे आगे है। Apple का दावा है कि यह अब तक का सबसे लंबी बैटरी लाइफ वाला iPhone है। कंपनी के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max में 45 घंटे तक वीडियो प्लेबैक मिल सकता है। iPhone 18 Pro में यह आंकड़ा 36 घंटे तक है।

iPhone 18 Pro को तार के जरिए करीब 15 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। वायरलेस चार्जिंग से 50 फीसदी चार्ज होने में करीब 30 मिनट लगते हैं।Apple ने दोनों फोन में नई बैटरी डिजाइन का इस्तेमाल किया है। A20 Pro चिप की बेहतर पावर एफिशिएंसी भी बैटरी बैकअप बढ़ाने में मदद करती है।

iOS 27 और Siri AI का सपोर्ट

दोनों मॉडल में iOS 27 पहले से इंस्टॉल मिलेगा। इसमें Apple Intelligence के साथ नया Siri AI भी दिया गया है। Siri AI को पहले से ज्यादा व्यक्तिगत और बातचीत करने में सक्षम बनाया गया है।

यह यूजर के कॉन्टेक्स्ट को समझकर जवाब देने और ऐप्स के अंदर काम करने में मदद करेगा। Apple के मुताबिक, AI से जुड़े कई काम सीधे डिवाइस पर किए जाते हैं। ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होने पर Private Cloud Compute का इस्तेमाल किया जाता है।

iPhone 18 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन

फीचरiPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max
डिस्प्ले6.3 इंच Super Retina XDR6.9 इंच Super Retina XDR
रिफ्रेश रेटProMotion 120Hz तकProMotion 120Hz तक
चिपA20 ProA20 Pro
CPU6-कोर6-कोर
GPU7-कोर7-कोर
मुख्य कैमरा48MP Fusion, वेरिएबल अपर्चर48MP Fusion, वेरिएबल अपर्चर
अल्ट्रा वाइड48MP48MP
टेलीफोटो48MP48MP
फ्रंट कैमरा18MP Center Stage18MP Center Stage
वीडियो प्लेबैक36 घंटे तक45 घंटे तक
स्टोरेज256GB से 2TB256GB से 2TB
रंगब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर, बरगंडीब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर, बरगंडी
शुरुआती कीमत₹1,64,900₹1,79,900

कुल मिलाकर, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में Apple ने इस बार कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। वेरिएबल अपर्चर वाला 48MP कैमरा और A20 Pro चिप इनके प्रमुख अपग्रेड हैं।

हर 5 सेकंड में हार्ट रेट चेक करेगी Apple की नई वॉच, Apple Watch Series 12 और Ultra 4 लॉन्च; भारत में जानिए कीमत और फीचर्स

ये भी पढ़ें
Apple Watch Series 12 and Ultra 4

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Sept 2026 09:15 am

Published on:

10 Sept 2026 09:15 am

Hindi News / Technology / Apple ने लॉन्च किए iPhone 18 Pro और Pro Max, 45 घंटे तक का बैटरी बैकअप, जानें कीमत से फीचर्स तक हर एक डिटेल

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन ‘iPhone Duo’ लॉन्च: भारत में 3 लाख रुपये है शुरुआती कीमत, जानिए खासियत

Apple foldable iPhone
टेक्नोलॉजी

हर 5 सेकंड में हार्ट रेट चेक करेगी Apple की नई वॉच, Apple Watch Series 12 और Ultra 4 लॉन्च; भारत में जानिए कीमत और फीचर्स

Apple Watch Series 12 and Ultra 4
टेक्नोलॉजी

आज लॉन्च होगी iPhone 18 Pro सीरीज, जानिए भारत में संभावित कीमत, फीचर्स में क्या होंगे बड़े बदलाव?

iphone 18 pro series
टेक्नोलॉजी

क्रिएटर्स को मिल सकता है करोड़ों डॉलर का ऑफर! Netflix की बढ़ती पकड़ के बीच YouTube का दांव

youtube creators millions netflix exclusive video release deals
राष्ट्रीय

10,000 रुपये में बेस्ट टैबलेट कौन-सा है? जानें अपने लिए सबसे सही विकल्प

tablet
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.