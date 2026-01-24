24 जनवरी 2026,

शनिवार

टेक्नोलॉजी

दुनिया का सबसे ताकतवर स्मार्टफोन? iQOO 15 Ultra ने बेंचमार्क टेस्ट में गाड़े झंडे, 45 लाख के पार पहुंचा स्कोर

iQOO 15 Ultra ने AnTuTu बेंचमार्क पर 45 लाख से ज्यादा का स्कोर किया है। जानें इसके टच-बेस्ड शोल्डर ट्रिगर्स, गेमिंग चिप्स और फरवरी 2026 में होने वाले लॉन्च की पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 24, 2026

iQOO 15 Ultra AnTuTu Score

iQOO 15 Ultra AnTuTu Score (Image: Weibo/iQOO)

iQOO 15 Ultra AnTuTu Score: स्मार्टफोन की दुनिया में जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है, तो अल्ट्रा फ्लैगशिप फोंस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस रेस में अब iQOO अपनी नई सीरीज के साथ धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वह अगले महीने यानी फरवरी में अपना नया फ्लैगशिप फोन iQOO 15 Ultra लॉन्च करने जा रही है। यह फोन चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल (17 जनवरी) के ठीक बाद पेश किया जाएगा।

बेंचमार्क स्कोर ने चौंकाया

लॉन्च से पहले ही इस फोन के परफॉर्मेंस डेटा ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। कंपनी के एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर इस हैंडसेट के AnTuTu बेंचमार्क स्कोर साझा किए हैं। डेटा के अनुसार, फोन ने कुल 45,18,403 पॉइंट्स का भारी-भरकम स्कोर हासिल किया है।

इसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो CPU स्कोर 13,22,001 पॉइंट्स और GPU स्कोर 15,94,848 पॉइंट्स हासिल किया है।

नोट: हालांकि, कंपनी ने यह साफ किया है कि ये नतीजे उनके इंटरनल टेस्टिंग के दौरान मिले हैं।

गेमिंग के लिए खास कंसोल फीचर्स

iQOO 15 Ultra को सिर्फ ताकतवर प्रोसेसर ही नहीं, बल्कि गेमिंग के शौकीनों के लिए कुछ खास फीचर्स से भी लैस किया गया है। कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर के मुताबिक, इस फोन में टच-बेस्ड शोल्डर ट्रिगर्स (Shoulder Triggers) दिए जाएंगे।

इन ट्रिगर्स की कुछ प्रमुख खासियतें इस प्रकार हैं।

600Hz सैंपलिंग रेट: गेमिंग के दौरान इनपुट को बेहद सटीक और तेज बनाने के लिए इसमें 600Hz का सैंपलिंग रेट दिया जा सकता है।

मैपिंग सपोर्ट: यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से बटन्स को शॉर्टकट या कॉम्बो बनाने के लिए मैप कर सकेंगे।

हैप्टिक फीडबैक: फिजिकल बटन जैसा अनुभव देने के लिए इसमें एक लीनियर मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो हैप्टिक फीडबैक (Tactile feel) का काम करेगी।

एंटी-स्वेट एल्गोरिदम: अक्सर गेम खेलते वक्त उंगलियों में पसीना आ जाता है, जिससे कंट्रोल बिगड़ने लगता है। इसे ठीक करने के लिए कंपनी ने एक खास एंटी-स्वेट एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया है।

इनपुट डिले की छुट्टी

गेमिंग में एक माइक्रो-सेकंड की देरी भी हार का कारण बन सकती है। इससे निपटने के लिए iQOO ने इसमें ड्यूल इंडिपेंडेंट कंट्रोल चिप्स दिए हैं। ये चिप्स इनपुट इंस्ट्रक्शन को अलग-अलग और तेजी से प्रोसेस करते हैं, जिससे गेमिंग के दौरान इनपुट डिले न के बराबर रह जाता है।

डिजाइन और कलर

डिजाइन की बात करें तो ये ट्रिगर्स फोन के फ्रेम पर इस तरह लगाए गए हैं कि गेम खेलते वक्त उंगलियां प्राकृतिक रूप से उन पर टिक सकें। यह फोन दो आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगा, जिन्हें 2077 (ब्लैक) और 2049 (सिल्वर) नाम दिया गया है।

यह फोन iQOO 15 का एक हाई-एंड सिबलिंग मॉडल होगा, जो परफॉर्मेंस के मामले में नई ऊंचाइयों को छूने का दावा करता है।

