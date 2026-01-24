दुनिया का सबसे ताकतवर स्मार्टफोन? iQOO 15 Ultra ने बेंचमार्क टेस्ट में गाड़े झंडे, 45 लाख के पार पहुंचा स्कोर

iQOO 15 Ultra AnTuTu Score: स्मार्टफोन की दुनिया में जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है, तो अल्ट्रा फ्लैगशिप फोंस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस रेस में अब iQOO अपनी नई सीरीज के साथ धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वह अगले महीने यानी फरवरी में अपना नया फ्लैगशिप फोन iQOO 15 Ultra लॉन्च करने जा रही है। यह फोन चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल (17 जनवरी) के ठीक बाद पेश किया जाएगा।