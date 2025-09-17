iOS 26 अपडेट के बाद आपके भी iPhone की तेजी से खत्म हो रही बैटरी? Apple ने बताई वजह

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने बताया कि iOS 26 इंस्टॉल करने के बाद उनकी बैटरी सामान्य से जल्दी खत्म हो रही है। एक यूजर ने कहा कि उनकी बैटरी एक घंटे में 100% से सिर्फ 79% तक रह गई। वहीं, दूसरे यूजर ने शिकायत की कि उनकी बैटरी हेल्थ अपडेट के बाद 80% तक गिर गई। कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि iOS 26 में कुछ बग्स हैं जिनकी वजह से एनिमेशन सही से काम नहीं कर रहे हैं।