iOS 26 अपडेट के बाद आपके भी iPhone की तेजी से खत्म हो रही बैटरी? Apple ने बताई वजह

iOS 26 अपडेट के बाद आपके iPhone की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है? जानें Apple का आधिकारिक जवाब, क्यों बैटरी पर असर पड़ता है और कैसे यह अस्थायी समस्या कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी।

भारत

Rahul Yadav

Sep 17, 2025

iOS 26 Update Problems
iOS 26 Update Problems (Image: Apple)

iOS 26 Update: हाल ही में Apple ने सभी आईफोन यूजर्स के लिए iOS 26 अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में कई नए फीचर्स और सुधार शामिल किए गए हैं। लेकिन कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि अपडेट के बाद उनकी आईफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है। यह मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा में है।

यूजर्स की शिकायतें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने बताया कि iOS 26 इंस्टॉल करने के बाद उनकी बैटरी सामान्य से जल्दी खत्म हो रही है। एक यूजर ने कहा कि उनकी बैटरी एक घंटे में 100% से सिर्फ 79% तक रह गई। वहीं, दूसरे यूजर ने शिकायत की कि उनकी बैटरी हेल्थ अपडेट के बाद 80% तक गिर गई। कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि iOS 26 में कुछ बग्स हैं जिनकी वजह से एनिमेशन सही से काम नहीं कर रहे हैं।

Apple ने क्या कहा?

Apple ने इन शिकायतों का जवाब दिया है। कंपनी ने कहा कि बड़े अपडेट के बाद बैटरी और परफॉर्मेंस पर थोड़ी असर होना सामान्य है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि अपडेट के बाद फोन बैकग्राउंड में कई काम करता है जैसे डेटा और फाइलें इंडेक्स करना, नए एसेट्स डाउनलोड करना और ऐप्स को अपडेट करना शामिल है।

Apple ने यह भी बताया कि iOS 26 के नए फीचर्स कुछ ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बैटरी पर असर पड़ सकता है। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि यह समस्या अस्थायी है और कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।

यूजर्स फिलहाल थोड़ा परेशान हैं और अपनी शिकायतें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। लेकिन Apple का कहना है कि यह सिर्फ अस्थायी दिक्कत है जो समय के साथ ठीक हो जाएगी।

