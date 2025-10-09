Jio AI Classroom: Jio ने लॉन्च किया फ्री AI क्लासरूम, बिना पैसे खर्च किए सीखें नई स्किल्स, जानें कैसे करें कोर्स के लिए रजिस्टर

Jio ने लॉन्च किया फ्री AI क्लासरूम। (Image Source: Jio)
Jio Online Learning: जियो ने एआई क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये कोर्स चार हफ्तों का है जो एकदम फ्री है और उन सभी लोगों के लिए है जो एआई में हाथ आजमाना चाहते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के उद्घाटन के दिन इस कोर्स के लॉन्च की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को आम लोगों तक पहुंचाना है।
कंपनी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश को सुपरपावर बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जियोपीसी और जियो इंस्टीट्यूट मिलकर AI क्लासरूम शुरू कर रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है। लेकिन सर्टिफिकेशन केवल जियोपीसी का इस्तेमाल कर कोर्स करने वालों को ही मिलेगा। अन्यों को कंप्लीशन बैज से नवाजा जाएगा। कोर्स को http://www.jio.com/ai-classroom के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
एआई क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए http://www.jio.com/ai-classroom लिंक पर जाएं और इसके बाद आपको ऊपर ही बैनर पर Register For Free लिखा दिखेगा। उसपर क्लिक करें। इसके बाद अगले स्टेप पर आपको नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड और पता डालकर Proceed करना होगा। इसके बाद आप फ्री कोर्स में खुल को इनरोल कर सकते हैं।
एआई क्लासरूम कोर्स में शिक्षार्थियों को कई एआई टूल्स को सीखने समझने का मौका मिलेगा। कोर्स से विद्यार्थियों को एआई के फंडामेंटल को समझने, अपनी जानकारी और स्टडीज को ऑर्गेनाइज करने, डिजाइन्स, स्टोरीज और प्रेजेंटेशन बनाने के साथ समस्याओं के समाधान में एआई का इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा।
लॉन्च के मौके पर रिलायंस जियो के प्रवक्ता ने कहा, "हम मानते हैं कि तकनीक की असली ताकत हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की क्षमता में निहित है। जियो एआई क्लासरूम के लॉन्च के साथ हम युवा छात्रों को एआई के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। यह पहल स्कूली बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित कराएगी। हम जियोपीसी और जियो इंस्टीट्यूट की सुलभता और शैक्षणिक उत्कृष्टता का एआई की शिक्षा में इस्तेमाल करने को प्रतिबद्ध हैं। यह पहल एआई शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एआई क्रांति में कोई भी पीछे न छूट जाए।"
