UPI पेमेंट्स में अब फेस और फिंगरप्रिंट से आएगी तेजी, जानें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जुड़ी 5 अहम बातें

UPI Face and Fingerprint Authentication: UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अब एक बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। जल्द ही यूजर्स अपने डिजिटल पेमेंट्स को फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर सकेंगे। इसका मतलब है पेमेंट करने के लिए UPI PIN डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम पेमेंट्स को तेज, आसान और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।