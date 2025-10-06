लंबे इंतजार के बाद WhatsApp पर आ रहा ये खास फीचर, मजबूत होगी प्राइवेसी, नंबर की जरूरत होगी खत्म

WhatsApp Username Feature Coming Soon (Image: Pexels)
WhatsApp Username: व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट आने वाला है। यूजर्स को जिस फीचर का लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार अब वह आने वाला है। अभी तक WhatsApp अकाउंट सिर्फ आपके फोन नंबर से लिंक होता था, लेकिन अब मेटा इसे बदलने जा रहा है। नए फीचर से यूजर्स यूजरनेम सेट कर सकेंगे, जिससे प्राइवेसी बढ़ेगी और फोन नंबर की जरूरत कम हो जाएगी।
WhatsApp में अब यूजर्स अपने लिए हैंडल या यूजरनेम रिजर्व कर सकेंगे। ऐप की सेटिंग्स में जाकर आप अपना पसंदीदा यूजरनेम चुन सकते हैं। एक बार रिजर्व हो जाने के बाद कोई और यूजर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यह फीचर पहले से ही Signal, Telegram और iMessage जैसी ऐप्स पर मौजूद है। इन ऐप्स में लोग यूजरनेम या ईमेल के जरिए भी कनेक्ट हो सकते हैं जिससे प्राइवेसी बेहतर रहती है।
अब तक WhatsApp में अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ फोन नंबर का इस्तेमाल होता था। यह आसान तरीका है और लोगों को आसानी से खोजने में मदद करता है। लेकिन इसके चलते प्राइवेसी पर खतरा रहता है। आपके नंबर तक उन लोगों की पहुंच हो सकती है जिन्हें आप नहीं जानते। इसके अलावा अगर फोन नंबर बदलना पड़े, तो अकाउंट ट्रांसफर में परेशानी आती थी। यूजरनेम फीचर के आने के बाद लोग अपना अकाउंट बिना फोन नंबर बदलने के इस्तेमाल कर पाएंगे।
मेटा ने पहले ही हैंडल रिजर्व करने का ऑप्शन जारी कर दिया है। जब फीचर रोल आउट होगा, तब यूजर्स आसानी से अपना यूजरनेम सेट कर सकेंगे। इससे WhatsApp पर लोगों की प्राइवेसी मजबूत होगी और अकाउंट मैनेज करना भी आसान हो जाएगा।
WhatsApp यूजर्स के लिए यह फीचर वाकई गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब फोन नंबर साझा किए बिना भी लोग एक-दूसरे से सुरक्षित तरीके से जुड़ पाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग