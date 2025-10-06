लंबे इंतजार के बाद WhatsApp पर आ रहा ये खास फीचर, मजबूत होगी प्राइवेसी, नंबर की जरूरत होगी खत्म

अब तक WhatsApp में अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ फोन नंबर का इस्तेमाल होता था। यह आसान तरीका है और लोगों को आसानी से खोजने में मदद करता है। लेकिन इसके चलते प्राइवेसी पर खतरा रहता है। आपके नंबर तक उन लोगों की पहुंच हो सकती है जिन्हें आप नहीं जानते। इसके अलावा अगर फोन नंबर बदलना पड़े, तो अकाउंट ट्रांसफर में परेशानी आती थी। यूजरनेम फीचर के आने के बाद लोग अपना अकाउंट बिना फोन नंबर बदलने के इस्तेमाल कर पाएंगे।