दिसंबर से बदल जाएगी Instagram और Facebook फीड! Meta AI अब आपकी जरूरत के हिसाब से दिखाएगा कंटेंट

Meta ने हाल ही में बताया कि उसका नया सिस्टम दिसंबर से लागू होगा। अब जब भी कोई यूजर Meta के AI चैटबॉट से बातचीत करेगा, उस चैट के आधार पर प्लेटफॉर्म यह तय करेगा कि उसे किस तरह का कंटेंट दिखाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर AI से ट्रैवल या फिटनेस के बारे में बात करता है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसे ट्रैवल ग्रुप्स, फिटनेस टिप्स और उनसे जुड़े विज्ञापन दिखने लगेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य है कि हर यूजर को सिर्फ वही कंटेंट मिले, जो उसकी दिलचस्पी और लाइफस्टाइल से मेल खाता हों। इससे सोशल मीडिया एक्सपीरियंस और भी ज्यादा पर्सनल और दिलचस्प बन जाएगा।