WhatsApp पर बार-बार आ रहे हैं प्रमोशनल मैसेज, चुटकियों में मिलेगा छुटकारा, बस कर लें ये काम

How To Stop Business Messages on WhatsApp (Image: Pexels)
How To Stop Business Messages on WhatsApp: आजकल व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग का प्लेटफॉर्म नहीं रहा है। बिजनेस और ब्रॉडकास्ट मैसेज का भी अहम जरिया बन गया है। हर दिन कई कंपनियां अपने ऑफर्स, डिस्काउंट और अपडेट भेजती हैं जो यूजर्स के लिए कभी-कभी परेशानी बन जाते हैं। अगर आप भी बार-बार आने वाले प्रमोशनल मैसेज से परेशान हैं तो जानिए एक आसान तरीका जिससे आप इस झंझट से छुटकारा पा सकते हैं।
कई कंपनियां WhatsApp का इस्तेमाल अपने ग्राहकों तक तेजी से जानकारी पहुंचाने के लिए करती हैं। ये मैसेज आमतौर पर ऑटोमेटेड होते हैं यानी इन्हें कोई इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर से भेजा जाता है। इसके कारण बार-बार एक ही तरह के मैसेज आने लगते हैं जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को खराब कर देते हैं।
अगर आपको किसी कंपनी से लगातार प्रमोशनल मैसेज आ रहे हैं तो सबसे पहले उस चैट को ओपन करें। फिर STOP टाइप करके भेज दें। ऐसा करने के बाद उस कंपनी से आने वाले ब्रॉडकास्ट मैसेज बंद हो जाएंगे।
यदि फिर भी मैसेज आते रहें तो आप उस चैट को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक होने के बाद आपको उस कंपनी या चैनल से कोई अपडेट या मैसेज नहीं मिलेगा।
WhatsApp समय-समय पर नए फीचर्स लेकर आता रहता है। हाल ही में इसमें लाइव और मोशन फोटो, नई चैट थीम्स और AI बैकग्राउंड फीचर्स जोड़े गए हैं। इसके अलावा अब आप किसी भी भाषा में आए मैसेज को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं जिससे दूसरे भाषा में आए कंटेंट को अपनी भाषा में पढ़ना आसान हो गया है।
