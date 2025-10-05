WhatsApp पर बार-बार आ रहे हैं प्रमोशनल मैसेज, चुटकियों में मिलेगा छुटकारा, बस कर लें ये काम

How To Stop Business Messages on WhatsApp: आजकल व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग का प्लेटफॉर्म नहीं रहा है। बिजनेस और ब्रॉडकास्ट मैसेज का भी अहम जरिया बन गया है। हर दिन कई कंपनियां अपने ऑफर्स, डिस्काउंट और अपडेट भेजती हैं जो यूजर्स के लिए कभी-कभी परेशानी बन जाते हैं। अगर आप भी बार-बार आने वाले प्रमोशनल मैसेज से परेशान हैं तो जानिए एक आसान तरीका जिससे आप इस झंझट से छुटकारा पा सकते हैं।