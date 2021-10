Jio Down ट्विटर पर कर रहा ट्रेंड, यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस करने में हो रही दिक्कत, कर रहे ऐसे कमेंट

नई दिल्ली। फेसबुक ( Facebook ) और वॉट्सऐप ( WhatApp ) आउटेज के दो दिन बाद एक बार फिर इंटरनेट यूजर्स के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई हैं। अब Reliance Jio की सर्विस डाउन हो गई है। माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जियो डाउन ( JioDown ) ट्रेंड कर रहा है।

इसको लेकर इंटरनेट आउटेज ट्रैक करने वाली साइट DownDetector ने भी रिपोर्ट किया है। जियो साइट के मुताबिक Jio इंटरनेट को लेकर आ रही दिक्कत पर 4,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। देश के कई शहरों में इसको लेकर दिक्कत सामने आई है।

DownDetector पर मौजूद डेटा के मुताबिक जीयो नेटवर्क को लेकर आ रही दिक्कत बुधवार की सुबह 9:30 बजे से आ रही है। इसके एक घंटे के बाद ये दिक्कत को लेकर शिकायतें आना भी शुरू हो गईं।

DownDetector पर Jio को लेकर आ रही इशू में लगातार बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है। ये इस बात की ओर इशारा करती है कि इसके कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है।

इन शहरों में ज्यादा परेशानी

रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इसमें कनेक्टिविटी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दिक्कत जियो यूजर्स के साथ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर और रायपुर में आ रही है।

इसको लेकर कंपनी ने फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। कंपनी का ट्विटर हैंडल यूजर्स को बता रहा है कि कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है।

