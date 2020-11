खोए हुए या चोरी हुए अपने स्मार्टफोन को ढूंढे इन आसान तरीकों से

जब किसी यूजर का फोन खो जाता है चोरी हो जाता है तो वह काफी परेशान हो जाता है। स्मार्टफोन में व्यक्ति की कई अहम जानकारियां भी होती हैं। ऐसे में अगर आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन खो गया है या चोरी हो गया है तो आप अपने डिवाइस का पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल के Find My Device एप या वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा। हम आपको बताएंगे कि गूगल के इस एप की सहायता से आप कैसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस का पता लगा सकते हैं।

Google Account में करना होगा साइन इन

गूगल के Find My Device एप की सहायता से आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपको डर है कि डिवाइस में मौजूद आपके डेटा का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है तो आप इस एप की सहायता से सारा डेटा भी इरेज कर सकते हैं। इस एप का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने Google Account में साइन इन करना होगा।

ऐसे सिक्योर कर सकते हैं डिवाइस

गूगल अकाउंट में साइन इन करने के बाद आपको अपना रजिस्टर्ड डिवाइस दिखेगा। अगर आपने एक ही ईमेल एड्रेस पर कई अपने कई एड्रॉयड डिवाइस रजिस्टर्ड किए हुए हैं तो आपको मेन्यू में जाकर खोए हुए डिवाइस को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप उस डिवाइस को लोकेट करने के लिए एक साउंड प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस एप से अपने डिवाइस को सिक्योर भी कर सकते हैं। इस एप के जरिए आप अपने डिवाइस को लोकेट करने के अलावा उसे लॉक कर सकते हैं। साथ ही पर्सनल डेटा डिलीट कर सकते हैं और स्क्रीन पर मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं।

इंटरनेट से होना चाहिए कनेक्ट

हालांकि डिवाइस को लोकेट करने या पर्सनल डेटा इरेज करने के लिए आपका एंड्रॉयड डिवाइस आपके गूगल अकाउंट से कनेक्ट होना जरूरी है। इसके अलावा आपका डिवाइस ऑन होना चाहिए और इंटरनेट से कनेक्ट भी होना चाहिए। तभी आप अपने खोए हुए डिवाइस को लोकेट कर पाएंगे।

where is my phone

बता दें कि पिछले दिनों गूगल ने अपने सर्च रिजल्ट पेज में कुछ नए फीचर्स जारी किए। इसमें यूजर अपने गूगल अकाउंट के जरिए सर्च फ्रेज 'where is my phone?' का इस्तेमाल करके भी अपने डिवाइस की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। लोकेशन मिलने के बाद आप 'Ring'ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं।

किसी अन्य के फोन से भी कर सकते हैं ये काम

अगर आपके पास अपना खोया हुआ फोन लोकेट करने के लिए कोई दूसरा फोन या लैपटॉप नहीं है तो आप किसी अन्य के फोन से भी अपने डिवाइस को ढूंढ सकते हैं। आप गेस्ट मोड और गूगल अकाउंट यूजरनेम-पासवर्ड का इस्तेमाल कर साइनइन कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने खोए हुए डिवाइस को ट्रैक करने, रिंग करने, डेटा वाइप करने जैसे काम कर सकते हैं।